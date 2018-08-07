Россияне утопают в неподъемных кредитах

Средний размер потребительского кредита в России во втором квартале 2018 года достиг рекордного за всю историю наблюдений уровня в 180 тыс. руб., увеличившись на 33% по сравнению с прошлогодним показателем за аналогичный период.

Люди делают крупные покупки, отложенные из-за кризиса, но смогут ли они так же резво вернуть долги банкам, учитывая, что вышеупомянутые кредиты — необеспеченные?

В ноябре 2017 года председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин называл число россиян, которые не смогут расплатиться по кредитам пожизненно: 7 миллионов человек. Их средний долг составляет 300 тысяч рублей.

Половину безнадежных должников составляют люди, финансовая ситуация которых ухудшилась уже после того, как они взяли кредит; вторую половину — те, кто изначально не понимал, какие обязательства они на себя берут, рассказывает сотрудник Санкт-петербургской организации по защите прав потребителей Анатолий Гайворонский.

Это в самом деле общенациональная проблема. основную массу обращающихся в организацию составляют пенсионеры с пенсией 6—8 тысяч рублей, которые брали микрокредиты, чтобы перекантоваться до выплаты, не понимая, какие суммы им придется возвращать заимодавцам. Достаточно три месяца не выплачивать по кредиту, чтобы человека затянуло в долговое болото безнадежно, — сказал он «Ридусу»

Закредитование россиян нарастает потому, что они не научились сопоставлять свои растущие аппетиты с падающими доходами, предполагает директор Некоммерческое партнёрства «Центральное кредитное объединение» Анатолий Дронов.

Потребительские привычки россиян сформировались в годы, когда экономика росла, а вместе с нею росли и доходы. И сейчас граждане по инерции ожидают, что их доходы возрастут за тот период, пока не придет время расплачиваться по кредиту. А заемщики микрофинансовых организаций (МФО) вообще ни о чем таком не думают, — сказал он «Ридусу».

Впрочем, добавляет он, среди россиян уровень закредитованности пока не какой-то из ряда вон выходящий. Самый высокий уровень этого явления — в США, где десятки миллионов заемщиков имеют по полтора десятка кредитов одновременно, и постоянно берут новые, только чтобы погасить старые. Долги таких американцев порой распространяются уже на второе-третье поколение их наследников.

Власти России обеспокоены бесконтрольным ростом необеспеченных кредитов — ведь банки и МФО беззастенчиво пользуются ситуацией, а на ловца и зверь бежит. Некоторые банки — не самые крупные и известные, конечно, — вообще не проводят скоринга заемщиков — им проще обратиться к коллекторам в случае, если заемщик не вернул долг вовремя, — говорит эксперт.