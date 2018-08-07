Приставы арестовали бытовую технику саратовца, чтобы тот выплатил кредит

Житель Заводского района взял у финансковой организации кредит и на протяжении долгого времени не оплачивал его. Сумма задолженности составила более 80 тысяч рублей. Судебные приставы решили принять меры. По адресу неплательщика было обнаружено имущество, подлежащее взысканию. А именно телевизор, стиральная машина, кондиционер и микроволновая печь. Об этом сообщает Управление Федеральной службы судебных приставов по Саратовской области.

Как только мужчина узнал, что в случае невыплаты долга его бытовая техника будет распродана, он незамедлительно ликвидировал задолженность в полном объёме.

Напомним, недавно стало известно ещё об одном неплательщике. Тогда, усилиями приставов, он чуть не лишился части своей зарплаты.