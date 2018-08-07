Росбанк предлагает посетителям Банки.ру эксклюзивный вклад «Прогрессивный» 

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Депозит можно открыть с 7 по 31 августа 2018 года.
Минимальная сумма первоначального взноса — 500 тыс. рублей. Срок депозита составляет один год и делится на четыре процентных периода. Срок каждого из них — три месяца, со ставками 4%, 5%, 6% и 8% соответственно. Доходность вложения за полный срок размещения составит 5,75% годовых.
Продуктовый виджет
Вклад сберегательный, поэтому приходные и расходные операции по нему не предусмотрены. Выплата процентов осуществляется ежеквартально.
«Банк располагает развитой региональной сетью. Разместить накопления на выгодных условиях смогут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Екатеринбурга, Самары, Казани, Ростова-на-Дону и других городов», — прокомментировала эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.