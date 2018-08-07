Ещё
ЦБ выявил операции по выводу активов Бум-Банка
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.41
$
63.67
73.59
73.84
Прогноз
13.08 – 20.08
$
64.00
74.40
Индексы и котировки Brent
74.55
+0.00 Золото
1210.02
–0.01 РТС
1147.16
+0.06
Динамика валют
EUR / USD
07.08
1.1596
–0.0091
24.07
1.1686
06.08
01.08
27.07

ЦБ выявил операции по выводу активов Бум-Банка 

Банки.ру 4 часа назад
Временная администрация Бум-Банка, назначенная в связи с отзывом его лицензии 1 июня 2018-го, в ходе обследования финансового состояния банка выявила факты кредитования физических лиц, имеющих сомнительную платежеспособность. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центробанка.
«Временной администрацией по управлению КБ «Бум-Банк», назначенной приказом Банка России от 1 июня 2018 года № ОД-1375 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования финансового состояния кредитной организации установлены операции, направленные на вывод активов посредством кредитования заемщиков — физических лиц, имеющих сомнительную платежеспособность», — отмечается в релизе.
По данному поводу регулятор уже обратился в правоохранительные органы.
По оценке временной администрации, стоимости активов Бум-Банка в сумме не более 1,3 млрд рублей недостаточно для удовлетворения обязательств в сумме более 1,6 млрд рублей.
В июле Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики признал финучреждение банкротом. Конкурсным управляющим утверждено Агентство по страхованию вкладов.
Банки.ру: последние новости
Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам снизилась до 6,31% 7 августа. Главное за минуту: посылки на почте можно забрать без паспорта, россиянам надоело терпеть сокращение зарплат Связь-Банк начал использовать продукт НБКИ для принятия решений по выдаче кредитов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Плачь, Украина: начато строительство «газопровода-убийцы»430
Правительство не смогло выполнить поручение Путина279
Украина оставила «Газпром» без денег276
«Северный поток-2» прошел точку невозврата213
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США589
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
20:14
Лукашенко заявил о дефиците мяса в России
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение