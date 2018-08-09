ОНФ предлагает обучать студентов эффективному производству и командной работе

Общероссийский народный фронт предлагает включить в учебные программы среднего и высшего профессионального образования курсы по эффективному производству и командной работе, заявил « Парламентской газете » координатор проекта ОНФ «Профстажировки» в Свердловской области Владислав Камский.

«Студентов должны обучать научной организации труда и системе менеджмента качества. Ещё одна супер необходимая компетенция — обучение командной работе. От умения сотрудничать зависит производительность труда и на уровне разработки продукта, и на уровне его проектирования, и при запуске в серийное производство», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что ещё одним шагом на пути обеспечения промышленности высококлассными кадрами является разработка федеральной программы стажировок студентов инженерно-технических специальностей в ведущих российских и зарубежных компаниях.

По его словам, для среднего профессионального образования профстажировка является особенно важной частью обучения. «Я считаю, что студенты должны три дня в неделю учиться в колледже, техникуме и три дня трудиться под началом наставника — на производстве. Стажировка в профессиональном образовании должна быть не эпизодической, а сквозной на протяжении всего срока обучения», — отметил Владислав Камский.