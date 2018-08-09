Ещё
ОНФ предлагает обучать студентов эффективному производству и командной работе
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.80
$
66.22
76.26
76.74
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.90
73.93
Индексы и котировки Brent
72.39
+0.00 Золото
1215.05
+0.11 РТС
1090.31
+0.03
Динамика валют
EUR / USD
09.08
1.1592
–0.0051
26.07
1.1642
08.08
03.08
30.07

ОНФ предлагает обучать студентов эффективному производству и командной работе 

Парламентская газета 56 минут назад
Фото: Парламентская газета
Общероссийский народный фронт предлагает включить в учебные программы среднего и высшего профессионального образования курсы по эффективному производству и командной работе, заявил «Парламентской газете» координатор проекта ОНФ «Профстажировки» в Свердловской области Владислав Камский.
«Студентов должны обучать научной организации труда и системе менеджмента качества. Ещё одна супер необходимая компетенция — обучение командной работе. От умения сотрудничать зависит производительность труда и на уровне разработки продукта, и на уровне его проектирования, и при запуске в серийное производство», — сказал он.
Эксперт подчеркнул, что ещё одним шагом на пути обеспечения промышленности высококлассными кадрами является разработка федеральной программы стажировок студентов инженерно-технических специальностей в ведущих российских и зарубежных компаниях.
По его словам, для среднего профессионального образования профстажировка является особенно важной частью обучения. «Я считаю, что студенты должны три дня в неделю учиться в колледже, техникуме и три дня трудиться под началом наставника — на производстве. Стажировка в профессиональном образовании должна быть не эпизодической, а сквозной на протяжении всего срока обучения», — отметил Владислав Камский.
Ранее Президент России Владимир Путин в «майском указе» поручил кабмину обеспечить в 2024 году рост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год. В указе отмечается, что формирование системы подготовки кадров, которая будет давать основы повышения производительности труда, должно проходить с использованием цифровых технологий и платформенных решений.
Парламентская газета: последние новости
Эксперт посоветовал россиянам повременить с покупкой долларов и евро Росстат рассказал о сбережениях россиян «Победа» отменяет бесплатную регистрацию в зарубежных аэропортах
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Америка потопила рубль258
Как Россия обойдет долларовые санкции США118
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США605
Как долго продлится ослабление рубля1
Названы причины обрушения рубля273
Видео
05:07
Америка потопила рубль
Экономика Статьи
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение