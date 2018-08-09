В ОНФ рассказали о значении проекта «Профстажировки»

Координатор проекта «Профстажировки» Общероссийского народного фронта Илья Семин выступил перед участниками шестой смены форума «Территория смыслов» и рассказал им о проекте, его значении для развития профессионального образования, достижениях и планах развития на ближайшие годы.

«Более половины молодых людей в возрасте 26-36 лет кардинально меняли свою профессию, а треть выпускников сразу после учебы идут работать не по специальности», — заявил Илья Семин.

Согласно опросу, проведенному проектом, студенты считают наличие опыта наиболее важным требованием работодателя. При этом, как показывают результаты исследования, работодатели готовы принимать молодых сотрудников без опыта работы, основными качествами, которые они хотят видеть в молодежи, являются мотивация к работе и готовность учиться. Однако получение практического опыта уже на этапе обучения — это возможность не только определиться, правильно ли выбрана профессия, но и получить несомненное преимущество при устройстве на работу.

Значение стажировок в жизни студентов и их влияние на будущую карьеру стало одной из основных тем встречи. Семин рассказал, что прохождение стажировки по специальности имеет значительную ценность в глазах работодателя, особенно если стажировка была пройдена на том же предприятии, куда выпускник хочет устроиться на работу.

«Например, инженер, прошедший стажировку, может претендовать на заработную плату на 15-20% выше, чем его сверстник, не имеющий подобного опыта», — привел данные исследований проекта «Профстажировки» Семин. Таким образом, стажировки становятся социальным лифтом, способствуя более быстрому карьерному росту молодых специалистов.

«Сейчас у нас есть множество историй, когда студенты и молодые специалисты после прохождения стажировок получали помимо знаний и навыков повышенное внимание руководства предприятий — как в плане доверия новых сложных задач, так и повышения в должности», — отметил Илья Семин.

Развитие инструмента стажировок и других элементов практикоориентированного образования сейчас являются одной из важных задач, стоящих перед экономикой России. На промышленных предприятиях России остро стоит вопрос повышения производительности труда.

«Общаясь с представителями промышленных предприятий, мы видим, что дефицит квалифицированных специалистов является сейчас одним из главных барьеров производительности труда. Многие недовольны текущим уровнем образования выпускников организаций СПО и ВПО (среднего и высшего профессионального образования), в первую очередь речь идет о практических знаниях», — рассказал координатор проекта.

Большая часть предприятий на сегодняшний день, согласно исследованиям, проведенным проектом «Профстажировки», готовы брать стажерами студентов старших курсов организаций ВПО и СПО. Проект «Профстажировки» предоставляет возможность студентам и работодателям напрямую связываться друг с другом. За время существование проекта с марта 2017 года число единовременно размещаемых вакансий по стажировкам увеличилось до 6577 в 132 городах России.

Семин отметил, что сегодняшние студенты стали более серьезно относиться к своему будущему. Например, если раньше производственные и преддипломные практики зачастую были всего лишь формальностью, теперь, согласно исследованию проекта, большая часть студентов хочет получить реальный практический опыт и навыки, а около трети — планирует остаться на том предприятии, где проходили практику.

Также Семин рассказал об основных планах проекта «Профстажировки». В завершении встречи он пригласил всех присутствующих участвовать в активностях, которые планируются проектом уже этой осенью.

Проект ОНФ «Профстажировки» стартовал в марте 2017 года и помогает студентам и выпускникам подобрать предприятие для прохождения стажировки или практики в любом регионе России. Основу проекта составляет портал профстажировки.рф.

Проект «Профстажировки» являются частью открытой платформа «Россия — страна возможностей». Она возникла в 2017 году как агрегатор образовательных, кадровых и социальных проектов, способствующих самореализации граждан и продвижению полезных общественных инициатив. Первый сезон ее работы завершился в марте этого года всероссийским форумом «Россия — страна возможностей».

22 мая президент России Владимир Пути подписал указ о создании автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей». В настоящее время в нее входит 14 проектов. Во втором сезоне работы платформы, который начнется в октябре этого года, будет сделана ставка на расширение географии охвата участников разных проектов и возможностей для талантливых, инициативных и перспективных людей разных возрастов.