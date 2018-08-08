Доля безнадежных микрозаймов приблизилась к 40%

В России почти 40% из действующих сейчас микрозаймов не работают — они сильно просрочены, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс". Почти безнадежная просрочка фиксируется в основном по самым мелким займам до зарплаты у клиентов, впервые обратившихся в микрофинансовые организации (МФО), пишет "Российская газета"

По данным "Эквифакса" (охватывают 90-95% рынка), при росте просрочки рынок микрозаймов одновременно показывает рекордные темпы выдач. Объем портфеля на конец 1-го полугодия 2018 года впервые превысил 100 млрд руб., составив 100,9 млрд руб., что более чем на 50% превышает аналогичный показатель 2017 года.

Всего по итогам 1-го полугодия 2018 г. действовало почти 7 млн займов, что на 44% больше показателя того же периода годом ранее, говорится в исследовании.

При этом из 7 млн займов неработающими (под таковыми в исследовании понимаются микрозаймы с просроченной задолженностью выше 90 дней) являются 2,7 млн (почти 40%). К этой границе показатель приближается второй раз за 3 последних года. Первый раз это наблюдалось по итогам 3-го квартала 2017 года (39,3%), но после списаний проблемных долгов показатель опустился до 37% и теперь вновь приблизился к уровню 40%, констатируют авторы исследования.

Как говорит гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин , основная часть просрочки — это традиционно высокодефолтные займы до зарплаты, средняя сумма которых обычно составляет 3 тыс. руб.

Портфель краткосрочных микрозаймов (до 30 дней и до 30 тысяч рублей) действительно имеет более высокий уровень просроченной задолженности, соглашается гендиректор МФК "Займер" Сергей Седов . По его словам, причина в очень высокой оборачиваемости таких займов, что вызывает "накопление" просрочки. Как правило, подобные суммы одобряют заемщикам при первом обращении в МФО, а риски по первичным заемщикам традиционно выше, говорит С. Седов.

По словам представителя МФК "Домашние деньги", текущий показатель просрочки в 40% вызывает настороженность (приемлемым принято считать уровень 25-28%). Однако это усредненный показатель по рынку с учетом мелких региональных игроков — в зависимости от риск-модели и уровня компании просрочка может сильно варьироваться, отмечают в компании. Кроме того, просрочка по займам традиционно растет при падении доходов населения.

Скорее всего, по итогам года показатель неработающих займов существенно не изменится, прогнозируют эксперты. В следующем году он может снизиться в том числе за счет повторных клиентов, а далее будет постепенно снижаться из-за роста более долгосрочных займов и из-за возможного ужесточения регулирования рынка.