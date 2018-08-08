Ещё
Доля безнадежных микрозаймов приблизилась к 40%
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.00
$
64.00
74.17
74.20
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
73.60
Индексы и котировки Brent
74.79
+0.00 Золото
1212.63
–0.00 РТС
1135.13
–0.67
Динамика валют
EUR / USD
08.08
1.1599
–0.0129
25.07
1.1728
07.08
02.08
29.07

Доля безнадежных микрозаймов приблизилась к 40% 

Финмаркет 2 часа назад
Фото: ТАСС
В России почти 40% из действующих сейчас микрозаймов не работают — они сильно просрочены, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс". Почти безнадежная просрочка фиксируется в основном по самым мелким займам до зарплаты у клиентов, впервые обратившихся в микрофинансовые организации (МФО), пишет "Российская газета".
По данным "Эквифакса" (охватывают 90-95% рынка), при росте просрочки рынок микрозаймов одновременно показывает рекордные темпы выдач. Объем портфеля на конец 1-го полугодия 2018 года впервые превысил 100 млрд руб., составив 100,9 млрд руб., что более чем на 50% превышает аналогичный показатель 2017 года.
Всего по итогам 1-го полугодия 2018 г. действовало почти 7 млн займов, что на 44% больше показателя того же периода годом ранее, говорится в исследовании.
При этом из 7 млн займов неработающими (под таковыми в исследовании понимаются микрозаймы с просроченной задолженностью выше 90 дней) являются 2,7 млн (почти 40%). К этой границе показатель приближается второй раз за 3 последних года. Первый раз это наблюдалось по итогам 3-го квартала 2017 года (39,3%), но после списаний проблемных долгов показатель опустился до 37% и теперь вновь приблизился к уровню 40%, констатируют авторы исследования.
Как говорит гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин, основная часть просрочки — это традиционно высокодефолтные займы до зарплаты, средняя сумма которых обычно составляет 3 тыс. руб.
Портфель краткосрочных микрозаймов (до 30 дней и до 30 тысяч рублей) действительно имеет более высокий уровень просроченной задолженности, соглашается гендиректор МФК "Займер" Сергей Седов. По его словам, причина в очень высокой оборачиваемости таких займов, что вызывает "накопление" просрочки. Как правило, подобные суммы одобряют заемщикам при первом обращении в МФО, а риски по первичным заемщикам традиционно выше, говорит С. Седов.
По словам представителя МФК "Домашние деньги", текущий показатель просрочки в 40% вызывает настороженность (приемлемым принято считать уровень 25-28%). Однако это усредненный показатель по рынку с учетом мелких региональных игроков — в зависимости от риск-модели и уровня компании просрочка может сильно варьироваться, отмечают в компании. Кроме того, просрочка по займам традиционно растет при падении доходов населения.
Скорее всего, по итогам года показатель неработающих займов существенно не изменится, прогнозируют эксперты. В следующем году он может снизиться в том числе за счет повторных клиентов, а далее будет постепенно снижаться из-за роста более долгосрочных займов и из-за возможного ужесточения регулирования рынка.
Финмаркет: последние новости
Риски хищения с помощью троянов утроились Цены на колбасы и мясные полуфабрикаты вырастут Инфляция в России в июле замедлилась до 0,3%
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Доллар и евро преодолели психологическую отметку55
В РФ изменили правила регистрации недвижимости8
Российской экономике пророчат проблемы20
Подсчитаны реальные затраты на «закон Яровой»24
Россияне приготовились к нищете537
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение