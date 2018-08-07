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Малый и средний бизнес взяли под защиту
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Малый и средний бизнес взяли под защиту 

Время бухгалтера 3 часа назад
Законодатель решил простимулировать привлечение вкладов в банки, распространив систему страхования вкладов на предприятия малого и среднего бизнеса.
Исключено понятие «физлицо» из названия и преамбулы закона. Теперь вкладчиками могут быть как российские и иностранные граждане, лица без статуса гражданства, так и индивидуальные предприниматели, либо юрлица, относящиеся к сфере малого и среднего предпринимательства. Сведения о таких предприятиях должны находиться в едином реестре.
Не будут страховать средства:
адвокатов, нотариусов, если счета, на которых они размещены предусмотрены для ведения их профессиональной деятельности; вклады, удостоверенные депозитными сертификатами; средства, переданные в доверительное управление; вклады в российских банках, размещенные в их зарубежных филиалах; выраженные электронными денежными средствами и др.
Информация о системе страхования теперь будет размещаться, не только в помещениях банка, но и в сети «Интернет».
Введено требование ежедневного учета обязательств банка перед вкладчиками.
Освящен порядок возмещения по вкладам малых предприятий при наступлении страхового случая. Главное требование наличие сведений о нем в госреестре малого и среднего предпринимательства на момент наступления страхового случая. Свое право на получение возмещения организация не утратит, если исключение из реестра произойдет и после страхового случая.
В законе разъяснены особенности возмещения вкладов в порядке наследования.
В первой очереди кредиторов будут удовлетворяться требования выплат возмещения по вкладам физлиц, требования возмещения вкладов малого бизнеса — в третьей очереди кредиторов.
Прописан порядок смены статуса банка на небанковскую кредитную организацию. Это обязательное требование уведомления всех вкладчиков о своем выходе из системы страхования вкладов, а также продолжения работы с клиентами до полного исполнения своих обязательств по договорам до истечения срока их действия, но не более 5 лет от момента изменения статуса организации.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 03.08.2018 № 322-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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