Новая угроза для Поднебесной: закредитованность молодых китайцев

Москва, 7 августа — «Вести. Экономика» Еще в прошлом году, глядя на стремительный рост китайского долга, многие экономисты с тревогой указывали на задолженность населения, которая в середине 2017 г. подскочила на рекордные 43%, при этом увеличение по другим категориям долговых обязательств было относительно ровным.

Китайские домохозяйства, по мнению экспертов, очень скоро могут обойти корпоративный сектор и стать крупнейшим источником кредитного спроса.

В чем причина всплеска закредитованности китайских граждан? Дело в том, что произошедшая одновременно с ростом цен стагнация доходов заставила огромное количество людей, главным образом молодых китайцев, делать то, что американцы делают уже не одно десятилетие: активно брать в долг.

Кто активнее всего занимает в Китае?

Отказавшись от бережливых привычек своих родителей, молодые китайцы привыкают, не задумываясь, тратить заемные деньги. Как итог, непогашенные потребительские кредиты — используемые для покупки автомобиля, поездки на отдых, ремонт жилья и покупку дорогих бытовых товаров — выросли в 2017 г. почти на 40%, достигнув 6,8 трлн юаней.

В сочетании с быстрым ростом ипотечного кредитования, которое составляет большую часть долгового бремени китайского населения, потребительские кредиты увеличили общий размер займов граждан к концу 2017 г. до 33 трлн юаней, что эквивалентно 40% ВВП. Как утверждает газета Financial Times это соотношение удвоилось почти в два раза с 2011 г.

Видя точный повтор истории США, некоторые экономисты опасаются, что увеличение долгового бремени населения Поднебесной может навредить долгосрочному росту потребления, поскольку люди тратят все больше своих доходов на погашение долгов. Крупномасштабный дефолт потребителей может подорвать финансовую состоятельность кредиторов и спровоцировать глубокий финансовый кризис, прогнозирует информационный портал zerohedge.com.

Банк международных расчетов (BIS) недавно предупредил, что закредитованность населения может оказать на потребление «негативное долгосрочное воздействие», которое усилится, когда кредиты превысят 60% ВВП. Хорошая новость в том, что китайские 40%, хотя и выше, чем у большинства развивающихся стран, все еще ниже уровня в ЕС и США, у которых соотношение 60% и 80% ВВП соответственно. Однако разница «может быстро уменьшиться, если не контролировать ситуацию», считают в рейтинговом агентстве Fitch

[КАРТИНКА] Динамика кредитования в Китае [/КАРТИНКА] Но в Китае, который недавно свернул свою вторую волну сокращения долговой нагрузки из-за торговой войны Трампа, увеличение долгов пока никак не сдерживается и при нынешних темпах задолженность по потребительским кредитам достигнет 60% примерно через 2-3 года.

Китайские власти пока позитивно воспринимают стимулируемые кредитованием расходы. Всплеск покупательной способности — хотя и на заемные деньги — помог Пекину достичь поставленной цели: сделать потребление основным драйвером экономического роста. В то время как китайские власти заставляют корпоративный сектор снижать долговую нагрузку, население страны в прошлом году впервые стало крупнейшим получателем новых кредитов в банках Поднебесной.

“Экономический рост все меньше зависит от корпоративного сектора. Поэтому правительство делает это с помощью населения”, — считает профессор экономики Университета Эмори Каиджи Чен.

За этим огромным долговым цунами стоят не только местные банки: рост потребительского заимствования ускорился благодаря появлению сотен онлайновых сайтов кредитования между физическими лицами (P2P), которые привлекают деньги у розничных инвесторов и выдают небольшие займы потребителям, часто без залога. Банки неохотно выдают такие кредиты из-за трудностей с оценкой кредитоспособности физических лиц.

Именно здесь и кроется проблема. Как сообщает Financial Times, только в прошлом году непогашенные кредиты на платформах P2P взлетели на 50%, достигнув 1,2 трлн юаней; из-за отсутствия залога процентные ставки часто достигают 37%, а за просрочку платежа необходимо заплатить дополнительный сбор.

Что касается основных клиентов P2P, то это главным образом молодые люди, которым за двадцать. «Они чувствуют давление со стороны сверстников и важность инвестиций в себя. Это могут быть уроки английского языка, профессиональное обучение, свадьба, путешествие заграницу или покупка нового iPhone», — объясняет исполнительный директор платформы Huaxia Finance Бенни Ли.

Ситуация усложняется еще и тем, что никто не знает, насколько велика потенциальная дыра P2P. Дело в том, что в Китае существует недостаток кредитных данных о потребителях. В то время как средняя кредитная история потребителей в США насчитывает 14 лет, в Китае вам повезло, если есть несколько месяцев.

И хотя правительство, скорее всего, не допустит массовых дефолтов, многие аналитики опасаются, что со средним сроком погашения ипотеки в 16 лет, ипотечные выплаты будут сдерживать потребление. Китайские домохозяйства используют почти 17% своего ежемесячного дохода на погашение долга, по сравнению с 11% в 2013 г. Для домохозяйств с низкими доходами этот показатель достигает 47%.

Китайские кредиторы P2P надеются, что их молодые заемщики, которые не так сильно обременены ипотечным долгом, но имеют меньше сбережений, могут избежать дефолта благодаря увеличению своей заработной платы.

Однако, если у китайского поколения миллениума будет такая же судьба, как у их американских сверстников, то подавляющему большинству молодых китайцев не следует ожидать более высокой зарплаты, особенно в случае ускорения замедления экономики Поднебесной. Тогда те, кто называют китайские корпорации источником следующего долгового кризиса, будут сильно удивлены: причиной новых финансовых потрясений могут оказаться сегодняшние 20-летние китайцы, в карманах которых много кредитных карточек.