Кому и на каких основаниях могут отказать в праве получать пенсию? Как этого избежать?

Человек достиг пенсионного возраста (пока 55 лет — для женщин и 60 — для мужчин), собрал все необходимые документы и решил оформить выход на заслуженный отдых. О том, как это происходит, мы уже рассказывали. И вроде бы, все он сделал правильно: и документы в наличии, и день рождения отметил — а в пенсии ему отказали. С чем это может быть связано? Сейчас разберемся.

Пенсионного возраста мало

Оказывается, для того чтобы стать пенсионером, гражданину мало достичь вожделенного возраста:

женщинам — 55 лет;

мужчинам — 60 лет.

Нужно еще иметь достаточный страховой стаж и индивидуальный пенсионный коэффициент (откуда он берется, мы также уже рассказывали). В 2018 году для выхода на пенсию нужно иметь:

не менее 9 лет стажа;

не менее 13,8 пенсионных баллов (ИПК).

Только при условии, что у кандидата в пенсионеры выполнены эти условия, ему назначат пенсию. В противном случае он получит отказ. При этом нужно помнить, что требования к баллам и стажу постоянно увеличиваются: по 1 году и на 2,4 балла за год — до достижения 15 лет и 30 баллов — к 2025 году. В Пенсионном фонде это называют «пенсионный минимум».

Итак, в назначении пенсии откажут, если трудовой минимум не будет заработан претендентом к моменту достижения пенсионного возраста. Если спустя даже 5 лет после достижения общеустановленного пенсионного возраста:

60 лет — для женщин;

65 — для мужчин,

пожилому человеку не удалось набрать нужный трудовой минимум, то вместо страховой пенсии он будет получать социальную, сумма которой значительно ниже. Правда, недостающие стаж и баллы можно купить. О том, как это сделать, мы также уже рассказывали.

Но как же так может получится, что человек всю жизнь работал, а при выходе на пенсию у него не хватает стажа и баллов? Виной всему…

Серая зарплата

В зачет страхового стажа идут только те годы трудовой деятельности, за которые человек получал доход, а его работодатель оплачивал страховые взносы. Чем больше взносов было уплачено, тем больше баллов набрал за этот год работник. Например, в 2017 году каждый российский застрахованный гражданин максимально может заработать 8,26 пенсионных баллов. Но если он получает зарплату в размере МРОТ, то отчисления с минималки принесут ему всего 1,03 балла за год. А это зачастую происходит, когда работник получает часть денег «в конверте», и работодатель не уплачивает с них страховые взносы в ПФР. Все, что идет «мимо кассы», в ИПК не учитывается. Сейчас, к сожалению, отказ ПФР в назначении пенсии совсем не редкость, ведь в начале 2000-х годов в России многие работодатели предпочитали платить серую, а то и совсем черную зарплату своим сотрудникам. Тем самым они фактически лишили людей своевременной пенсии.

Самое обидное в этой ситуации то, что экономил в свое время на оплате страховых взносов работодатель, а ответственность приходится нести работникам, да еще и с отсрочкой по времени. Ведь получая серую зарплату тогда, человек не мог предвидеть, как это отразится на его пенсии. Ведь до определенного момента, а точнее до 2015 года, главную роль играл трудовой стаж, указанный в трудовой книжке. Есть запись об официальном трудоустройстве? Хорошо! Значит, стаж идет, и заслуженный отдых приближается. Теперь же записи в трудовой недостаточно, а вернуть время вспять не может никто. И число пенсионных «отказников» растет.

Но не только те, кто получает зарплату в конвертах, рискует остаться без пенсионных выплат. Что еще приводит пожилого человека в зону риска?

Маленькая зарплата

Если человек получает зарплату не в размере МРОТ, а чуть выше, он все равно не сможет заработать необходимый для выхода на заслуженный отдых ИПК. Например, накапливая баллы с момента их внедрения в российскую пенсионную систему, человек с зарплатой 10 000 рублей не сможет заработать нужные ему 13,8 балла. «Проходная» зарплата в этой ситуации составляет 10 500 рублей. Чтобы набрать минимальный ИПК, получая зарплату ниже 10 000, работнику нужно 10 лет стажа (а минимальный установленный сейчас 9 лет). А балльная система пока столько не действует. Поэтому все низкооплачиваемые специальности сразу же означают, что работник получит отказ в назначении пенсии. А это, по данным Росстата, порядка 10% трудоустроенных граждан по всей стране. И совсем не обязательно, что они получают зарплату в конвертах. К сожалению, в сельской местности зарплата в 10 000 рублей и сейчас считается вполне приличной, и больше там просто никто никому не платит.

Правда, с 01.05.2018 МРОТ увеличился до 11 163 рублей, а это значит, что ниже этой суммы платить нельзя. Но одновременно с ним увеличился и порог суммы для заработка пенсионных баллов. Ведь минималка, как и раньше, стоит всего 1,03 балла за год. Поэтому теперь, чтобы иметь право выйти на заслуженный отдых вовремя, нужно зарабатывать не менее 15 000 рублей. И для многих это реальная проблема.