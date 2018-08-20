Россиян ждет рост ставок по автокредитам и ипотеке

Старший аналитик «Альпари» Роман Ткачук рассказал « Российской газете », что из-за обсуждения санкций против России осень для рубля будет «жаркой», а ставки по кредитам в России вырастут.

Ткачук пояснил, что в сентябре американские конгрессмены вернутся с каникул и снова начнут обсуждать санкции. По версии аналитика, в законопроект о санкциях внесут поправки, а его вступление в силу могут отложить, но это все равно станет испытанием для российской валюты.

Ткачук считает, что при обострении экономического кризиса в Турции или расширения санкций против РФ доллар подорожает до 70 рублей, а евро — до 80 рублей.

По версии аналитика, на фоне роста инфляционных ожиданий Центробанк поднимет ключевую ставку на 0,25 процента на заседании 14 сентября. В случае падения цен на нефть или введения санкций ставку могут поднять сразу на 0,5 или 0,75 процента. Из-за этого вырастут все банковские ставки.

"Если вы откладывали покупку автомобиля или недвижимости в кредит — возможно, сейчас самое время это сделать, пока кредитные ставки не пошли в рост", — советует аналитик.

Восьмого августа Госдеп США объявил о введении новых санкций против России из-за дела Скрипалей. Ограничительные меры вступят в силу 22 августа. Речь идет о запрете на продажу России технологий и продукции двойного назначения. На следующий день курс доллара на Московской бирже превысил отметку в 66 рублей впервые с середины ноября 2016 года.

Позже Вашингтон может ужесточить эти меры, запретив полеты «Аэрофлота» в США, если Россия не предоставит гарантии неприменения химоружия.

Кроме того, группа сенаторов США представила расширенное предложение о новых санкциях против РФ — «Акт о защите США от агрессии Кремля от 2018 года». В нем, среди прочего, идет речь о санкциях против лиц, которые будут инвестировать в энергетические проекты российских государственных или связанных с государством компаний.