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Чек за коммуналку в пять раз превысил инфляцию
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Чек за коммуналку в пять раз превысил инфляцию 

Рамблер 1 час назад
В первом полугодии 2018 года средний чек за коммунальные услуги в России вырос на 10,6 процента к первой половине 2017-го, превысив уровень инфляции в пять раз. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные консенсус-опроса банков из топ-30.
Из опроса следует, что средний коммунальный платеж к концу первого полугодия 2018-го составил 2679 рублей. Самый заметный рост зафиксировали в Сибирском федеральном округе: там средний чек вырос на 200 процентов, до 2717 рублей. Второе место по росту платежей занял Южный федеральный округ — на 29 процентов (1869 рублей).
Самый большой средний платеж за коммуналку оказался в Москве — 3450 рублей.
Наименьший рост платежей зафиксировали у клиентов Сбербанка — всего на два процента, со средним чеком в 1520 рублей. Эксперт Научно-образовательного центра РАНХиГС Игорь Кокин объяснил это тем, что среди клиентов Сбербанка много россиян со льготами — пенсионеров и ветеранов.
Директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев отметил, что в реальности услуги ЖКХ растут с темпом, не превышающим 4-процентную инфляцию, но на чек за коммуналку влияют изменения нормы потребления в регионах. В результате люди могут платить больше за меньшую норму потребления. Николаев добавил, что в этом году начали расти реальные доходы россиян, поэтому граждане перестали экономить на коммуналке и начали больше потреблять.
В 2017 году коммунальные услуги в России подорожали на 4,6 процента. СМИ писали, что в 2018 году Минстрой обяжет управляющие компании предупреждать население о предстоящем росте цен и раскрывать структуры тарифов. В Минстрое сообщали, что услуги ЖКХ подорожают с 1 июля 2018 года в среднем на четыре процента.
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