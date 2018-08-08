Чек за коммуналку в пять раз превысил инфляцию

В первом полугодии 2018 года средний чек за коммунальные услуги в России вырос на 10,6 процента к первой половине 2017-го, превысив уровень инфляции в пять раз. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные консенсус-опроса банков из топ-30.

Из опроса следует, что средний коммунальный платеж к концу первого полугодия 2018-го составил 2679 рублей. Самый заметный рост зафиксировали в Сибирском федеральном округе: там средний чек вырос на 200 процентов, до 2717 рублей. Второе место по росту платежей занял Южный федеральный округ — на 29 процентов (1869 рублей).

Самый большой средний платеж за коммуналку оказался в Москве — 3450 рублей.

Наименьший рост платежей зафиксировали у клиентов Сбербанка — всего на два процента, со средним чеком в 1520 рублей. Эксперт Научно-образовательного центра РАНХиГС Игорь Кокин объяснил это тем, что среди клиентов Сбербанка много россиян со льготами — пенсионеров и ветеранов.

Директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев отметил, что в реальности услуги ЖКХ растут с темпом, не превышающим 4-процентную инфляцию, но на чек за коммуналку влияют изменения нормы потребления в регионах. В результате люди могут платить больше за меньшую норму потребления. Николаев добавил, что в этом году начали расти реальные доходы россиян, поэтому граждане перестали экономить на коммуналке и начали больше потреблять.