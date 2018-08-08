Tele2 массово снизил цены на тарифы

Tele2 вслед за «Мегафоном» массово снизил цены на тарифы

Оператор Tele2 объявил о снижении стоимости тарифов в ряде регионов, где ранее подобные изменения провел «Мегафон» «Вымпелком» обещает ответить на действия конкурентов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные компаний.

В начале августа Tele2 снизил цена на тарифы в 17 регионах, при этом в некоторых стоимость тарифов упала в несколько раз. Например, в Смоленской области плата за тариф «Мой онлайн+» снизилась с 500 до 180 рублей, но вместе с этим изменилось наполнение тарифа: трафик уменьшился на 5 Гб, объем голосовых сообщений увеличился на 100 минут.

Есть другой пример, где не произошло ухудшение пакета. Так, в Тульской области стоимость тарифа «Мой онлайн» снизилась в два раза — с 299 до 150 рублей. Одновременно с этим в пакет добавили 150 минут разговора — теперь их стало 450.

Издание указывает, что подобные изменения произошли в тех регионах, где в середине июня «Мегафон» начал акцию «Удар по ценам» (тарифы оператора снизились в 1,5-3 раза). В Москве Tele2 стоимость и наполнение тарифов не менял. В компании заявили, что Tele2 улучшил условия некоторых тарифных планов в 30 регионах.

Руководитель аналитической компании Content-Review Сергей Половников говорит, что в регионах, где понизил тарифы «Мегафон», традиционно сильны позиции Tele2. Таким образом, «Мегафон» пытается отвоевать у конкурентов часть молодежной аудитории.