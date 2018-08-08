Что делать, если штраф оплачен, а информации на сайте ГИБДД нет 

ЦАФАП ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области разъясняет порядок действий в случае, если данные об оплате штрафа не отражаются на сайте. В данной ситуации необходимо обращаться в банк, через который был осуществлен платеж, рассказали ugpressa.ru в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области. В соответствии с действующим законодательством «банк или иная кредитная организация, организация федеральной почтовой связи, платежный агент, осуществляющий деятельность по приему платежей физических лиц, или банковский платежный агент (субагент) осуществляющий деятельность в соответствии с Федеральным законом „О национальной платежной системе“», которым уплачивается сумма административного штрафа, обязаны незамедлительно после уплаты административного штрафа лицом, привлеченным к административной ответственности, направлять соответствующую информацию в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). В случае отсутствия на сайте Госавтоинспекции или на портале государственных и муниципальных услуг сведений об оплате штрафа, необходимо обращаться в банк, через который был осуществлен платеж для корректировки данных об оплате в ГИС ГМП.