В НБД-Банке стартовала акция «Подарок за перевод»

Об этом сообщает пресс-служба ПАО «НБД-Банк».

Согласно информации, клиентам, совершившим перевод денежных средств через платежную систему BLIZKO на любую сумму в офисах НБД-Банка , вручается полезный сувенир на выбор.

Отмечается, что платежная система BLIZKO позволяет в режиме on-line быстро, надежно и удобно осуществлять перевод денежных средств по доступным тарифам на территории России, ряда стран СНГ и дальнего зарубежья. Через минуту после отправки перевода, деньги можно получить в любом пункте обслуживания системы в пределах страны назначения независимо от того, в какой город он был отправлен.

Ежегодно в офисах НБД-Банка по системе BLIZKO клиенты осуществляют более сотни переводов денежных средств в рублях и иностранной валюте. Так, с января 2018 года рублевые переводы были сделаны на сумму более 400 млн, а сумма долларовых переводов составила около 800 тысяч.

Подробную информацию о платежной системе и тарифах можно узнать на сайте НБД-Банка www.nbdbank.ru в разделе «Для частных лиц» — «Денежные переводы» или на официальном сайте платежной системы www.blizko.biz.

Акция «Подарок за перевод» действует до тех пор, пока сувенирная продукция есть в наличии.