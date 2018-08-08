Ещё
В НБД-Банке стартовала акция «Подарок за перевод»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.40
$
63.70
73.72
73.90
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.36
73.27
Индексы и котировки Brent
74.57
+0.12 Золото
1212.84
–0.05 РТС
1147.16
+0.06
Динамика валют
EUR / USD
08.08
1.1621
–0.0108
25.07
1.1728
07.08
02.08
29.07

В НБД-Банке стартовала акция «Подарок за перевод» 

Newsroom24 30 минут назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба ПАО «НБД-Банк».
Согласно информации, клиентам, совершившим перевод денежных средств через платежную систему BLIZKO на любую сумму в офисах НБД-Банка, вручается полезный сувенир на выбор.
Отмечается, что платежная система BLIZKO позволяет в режиме on-line быстро, надежно и удобно осуществлять перевод денежных средств по доступным тарифам на территории России, ряда стран СНГ и дальнего зарубежья. Через минуту после отправки перевода, деньги можно получить в любом пункте обслуживания системы в пределах страны назначения независимо от того, в какой город он был отправлен.
Ежегодно в офисах НБД-Банка по системе BLIZKO клиенты осуществляют более сотни переводов денежных средств в рублях и иностранной валюте. Так, с января 2018 года рублевые переводы были сделаны на сумму более 400 млн, а сумма долларовых переводов составила около 800 тысяч.
Подробную информацию о платежной системе и тарифах можно узнать на сайте НБД-Банка www.nbdbank.ru в разделе «Для частных лиц» — «Денежные переводы» или на официальном сайте платежной системы www.blizko.biz.
Акция «Подарок за перевод» действует до тех пор, пока сувенирная продукция есть в наличии.
Newsroom24: последние новости
Неожиданный поворот намечается в пенсионной реформе ВТБ приступает к выдаче электронных гарантий На 15% увеличилось количество жалоб нижегородцев на деятельность финансовых организаций
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне приготовились к нищете180
Чек за коммуналку в пять раз превысил инфляцию119
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР27
«Северный поток-2» прошел точку невозврата213
Почему США не хотят «дожимать» российскую экономику5
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение