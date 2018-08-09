Ещё
АСВ решило рассчитаться с вкладчиками КБ «Новое Время» без привлечения банка-агента
Далее:
Читайте также:
Ещё
Силуанов сделал заявление после резкого обрушения рубля
Силуанов сделал заявление после резкого обрушения рубля
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.84
$
66.24
76.30
76.80
Прогноз
13.08 – 20.08
$
64.00
74.40
Индексы и котировки Brent
72.57
–0.14 Золото
1215.36
+0.06 РТС
1090.35
+0.42
Динамика валют
EUR / USD
09.08
1.1592
–0.0050
26.07
1.1642
08.08
03.08
30.07

АСВ решило рассчитаться с вкладчиками КБ «Новое Время» без привлечения банка-агента 

Банки.ру 1 час назад
Выплата страхового возмещения вкладчикам столичного банка «Новое Время», в том числе индивидуальным предпринимателям, будет осуществляться непосредственно Агентством по страхованию вкладов без привлечения банка-агента. Об этом сообщает в четверг департамент общественных связей АСВ.
Как поясняется, такое решение принято в связи с незначительным объемом выплат.
Прием заявлений на компенсации по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также сами выплаты начнутся с 13 августа. Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещено 10 августа на сайте АСВ и 13 августа в газете «Московский комсомолец».
Напомним, у банка «Новое Время» 3 августа была аннулирована лицензия по ходатайству самой кредитной организации.
Новость
Банки.ру: последние новости
Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам снизилась до 6,31% Не зарегистрированная ЦБ организация скопировала сайт Далена Банка Связь-Банк начал использовать продукт НБКИ для принятия решений по выдаче кредитов
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян предостерегли от покупки валюты266
Америка потопила рубль433
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США606
Как Россия обойдет долларовые санкции США118
Как долго продлится ослабление рубля1
Видео
08:06
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
05:07
Америка потопила рубль
Экономика Статьи
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение