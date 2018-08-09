АСВ решило рассчитаться с вкладчиками КБ «Новое Время» без привлечения банка-агента

Как поясняется, такое решение принято в связи с незначительным объемом выплат.

Прием заявлений на компенсации по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также сами выплаты начнутся с 13 августа. Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещено 10 августа на сайте АСВ и 13 августа в газете «Московский комсомолец»

Напомним, у банка «Новое Время» 3 августа была аннулирована лицензия по ходатайству самой кредитной организации.

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