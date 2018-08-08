Решение о банкротстве ростовского банка РНБ примут в конце августа 

Сообщение о опубликовано в картотеке суда. В начале июня ЦБ РФ отозвал лицензию у РНБ. Причиной стало «неисполнение кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность», а также наличие реальной угрозы кредиторам и вкладчикам. После чего потребовал признать банкротом и принудительно ликвидировать «Русский национальный банк». Слушание по делу несколько раз откладывалось, сначала на конец июля, после на начало августа. И вот дата наконец утверждена.
Объем собственных средств банка составляет 793 тыс. руб., также у организации достаточно имущества, чтобы удовлетворить требования кредиторов. Ликвидатором финансовой организации будет назначено «Агентство по страхованию вкладов». Сейчас в банке идет процесс страхового возмещения вкладчикам.