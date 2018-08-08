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Руслана Алимова из банка «БТА-Казань» хотят обанкротить
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Руслана Алимова из банка «БТА-Казань» хотят обанкротить 

Казанский Портал 1 час назад
Руслан Алимов. Фото: temakazan.ru  «Тимер Банк» подал иск в суд и просит обанкротить бывшего главу банка «БТА-Казань» Руслана Алимова. Вся соль ситуации в том, что «Тимер Банк» — это бывший банк «БТА-Казань».
Согласно данным на сайте суда, сумма исковых требований превышает 1,4 млрд рублей.
В прошлом году Руслана Алимова осудили и приговорили к трем годам лишения свободы. Было доказано, что Алимов проводил убыточные биржевые сделки. «БТА-Казань» был причинен ущерб на сумму более 1,6 млрд рублей. Алимов также подписал документы, которые противоречили интересам банка.
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