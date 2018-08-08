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Москвич задолжал более 56 млн рублей налогов
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Москвич задолжал более 56 млн рублей налогов 

News.ru 1 час назад
Житель Москвы, руководивший компанией в сфере торговли спортивными товарами, уклонялся от уплаты налогов. В отношении него заведено уголовное дело.
Мужчина отвечал за финансово-хозяйственную деятельность в период с 2013 по 2015 год, сообщили News.ru. Задолженность составляет более 56,7 млн рублей.
Ранее News.ru писал о том, что юридические лица уклоняются от уплаты налогов на добавленную стоимость и прибыль организаций чаще, чем от других финансовых обязательств. С этими платежами связаны основные нарушения налогового законодательства России.
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