Москвич задолжал более 56 млн рублей налогов

Житель Москвы, руководивший компанией в сфере торговли спортивными товарами, уклонялся от уплаты налогов. В отношении него заведено уголовное дело.

Мужчина отвечал за финансово-хозяйственную деятельность в период с 2013 по 2015 год, сообщили News.ru. Задолженность составляет более 56,7 млн рублей.

Ранее News.ru писал о том, что юридические лица уклоняются от уплаты налогов на добавленную стоимость и прибыль организаций чаще, чем от других финансовых обязательств. С этими платежами связаны основные нарушения налогового законодательства России.