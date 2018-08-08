Сбербанк предлагает оформить кредитную карту Mastercard с бонусом в 5% за покупку одежды и обуви

Сбербанк впервые запустил предложение кредитных карт Mastercard с начислением 5% в виде бонусов «Спасибо» за покупку одежды и обуви. «Это максимальный размер поощрения покупок данной категории, который когда-либо предлагала программа „Спасибо от Сбербанка“ без учета партнерских начислений», — подчеркивается в релизе кредитной организации. Карты можно оформить в рамках акции до 30 сентября 2018 года включительно.

В акции участвуют кредитные карты Masterсard уровня Standard и Gold, а также Mastercard Momentum.

Продуктовый виджет

«В преддверии начала нового учебного года и в период проведения массовых распродаж и скидок мы решили предложить клиентам удобный инструмент для оплаты покупок, позволяющий получать дополнительную выгоду. С кредитными картами Masterсard Сбербанка 5% покупок будет возвращаться клиентам бонусами «Спасибо». Родителям удобно и выгодно получить дополнительные бонусы при покупке, например, школьной формы, обменяв их в дальнейшем на 99-процентную скидку для покупки канцелярских товаров или билет на детский спектакль у партнеров программы лояльности», — комментирует исполнительный директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Игорь Ковалев

Повышенные бонусы «Спасибо» по картам Mastercard начисляются за покупки, совершенные до 31 января 2019 года. Подробно с условиями акции можно ознакомиться на сайте Сбербанка.

Ставки по картам Masterсard Сбербанка составляют 23,9% в рамках предодобренного предложения и 27,9% для остальных клиентов. При оформлении карты предоставляется бесплатная услуга «Мобильный банк» с СМС-информированием обо всех операциях по карте, а клиенты с предодобренным предложением могут оформить карту с бесплатным обслуживанием на весь период действия карты.