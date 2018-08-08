Банк «Восточный» начал прием карт UnionPay во всех банкоматах своей сети

Банк «Восточный» в рамках сотрудничества с UnionPay International начал прием карт платежной системы UnionPay в своей банкоматной сети, которая насчитывает около 700 устройств по всей России.

«Для России, особенно для Дальнего Востока, где наиболее широко представлен наш банк, развитие партнерских отношений с Китаем является важным залогом экономического роста. Банк «Восточный» в этом году начал сотрудничать c несколькими китайскими банками. Логичным шагом в укреплении интеграции банка «Восточный» с китайскими партнерами стало соглашение с платежной системой UnionPay. Теперь держатели карт UnionPay смогут получать банковские услуги в сети банкоматов банка «Восточный», — комментирует председатель правления «Восточного» Дмитрий Левин , чьи слова приводятся в релизе банка.

Глава банка уточнил, что в скором времени «Восточный» начнет и эмиссию карт UnionPay.

UnionPay International является дочерней компанией UnionPay и сосредоточена на расширении и поддержке глобального бизнеса UnionPay за пределами Китая. В партнерстве более чем с 1,8 тыс. финансовых институтов UPI предоставляет возможность использовать карты для оплаты товаров, услуг и снятия наличности в 170 странах мира. Карты UnionPay эмитируются более чем в 48 странах, включая Россию.

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