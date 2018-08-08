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Банк «Русский стандарт» перезапустил программу лояльности Membership Rewards для карт American Express
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Банк «Русский стандарт» перезапустил программу лояльности Membership Rewards для карт American Express 

Банки.ру 34 минуты назад
Банк «Русский стандарт» перезапусакает программу лояльности Membership Rewards для карт American Express карточной линейки Centurion, выпущенных в России. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
Держатели карт American Express банка «Русский Стандарт» получат возможность быстрее накапливать баллы за все покупки, оплаченные такой картой. Полученные бонусы они смогут обменять на товары от ведущих мировых производителей.
Держатели карт American Express Centurion line в России подключаются к программе Membership Rewards автоматически и бесплатно. Начисление баллов производится каждый первый день календарного месяца. Все баллы начисляются на единый бонусный счет.
Банк «Русский Стандарт» летом 2008 года запустил в России программу лояльности для держателей карт платежной системы American Express. За 10 лет более 2,5 млн клиентов приняли в ней участие.
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