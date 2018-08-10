Россиян оставят без налоговых льгот

Россиян захотели оставить без налоговых льгот

Минфин предложил создать перечень «налоговых расходов» — выпадающих доходов бюджета из-за преференций и льгот по налогам. В случае, если они окажутся неэффективными, меры господдержки планируется скорректировать, либо отменить. Проект постановления опубликован на портале проектов нормативных актов.

Документ находится на стадии общественного обсуждения, сообщает РБК со ссылкой на представителя министерства. Издание отмечает, что Минфин неоднократно заявлял, что налоговые льготы — это недополученные ресурсы бюджета, контроля за которыми нет.

Отмечается, что в 2015 году налоговые расходы составляли 1,9 триллиона рублей. Предполагается, что в 2018 году они составят 2,6 триллиона рублей. Основная часть расходов — более 85 процентов — приходится на раздел «Национальная экономика». По прогнозу ведомства, в 2021 году бюджет понесет 3,36 триллиона рублей налоговых расходов.

Специалисты отмечают, что вопрос об отмене неэффективных налоговых льгот постоянно стоит на повестке дня. По их словам, может быть пересмотрен весь объем льгот.