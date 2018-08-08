Пассажиры «Победы» заплатят за регистрацию

«Победа» решила взимать плату за регистрацию на рейс за рубежом

Лоукостер «Победа» из-за рост цен на керосин будет взимать 25 евро за регистрацию на рейс в зарубежных аэропортах.

«Победа» с зимнего расписания, которое начнется 28 октября 2018 года, будет предоставлять услуги по регистрации в зарубежных аэропортах за дополнительную плату. Авиакомпания вынуждена пойти на такую меру, чтобы не повышать стоимость авиабилетов из-за резкого роста цен на авиатопливо», — передает ТАСС сообщение авиакомпании.

По словам гендиректора авиакомпании Андрея Калмыкова, за год расходы «Победы» из-за роста цен на топливо выросли на 10%.

«Мы могли бы пропорционально увеличить стоимость билетов и закрыть на этом вопрос. Но команда «Победы» каждый день ищет возможность сделать билеты еще дешевле, поэтому было принято такое неординарное решение. Для рациональных клиентов стоимость перелета не изменится, так как онлайн-регистрация остается бесплатной. Но если вы не хотите регистрироваться на сайте сами, специалист аэропорта за 25 евро сделает это за вас», — заявил Калмыков.

Представитель лоукостера отметил, что услуга онлайн-регистрации будет доступна во всех зарубежных аэропортах без ограничений.