Не зарегистрированная ЦБ организация скопировала сайт Далена Банка

В Сети обнаружен сайт «москомдор.рф», который предлагает банковские услуги от имени «Московского коммерческого дорожного банка» («Москомдорбанка»). При этом интерфейс полностью скопирован с сайта Далена Банка.

Представители Далена Банка подчеркивают, что указанный портал не имеет никакого отношения к реальному банку.

Указанного на сайте номера банковской лицензии «Москомдорбанка», как и названия самого банка, в реестре ЦБ найти не удалось.

Оператор кол-центра «банка» не смогла ответить на вопрос об отсутствии лицензии. Представитель службы безопасности положил трубку сразу после заданного вопроса.

При этом из информации, представленной на сайте, следует, что «персональные менеджеры компании — это опытные сотрудники, проработавшие в банковской сфере более пяти лет. Большинство вопросов они могут решить самостоятельно». «При недостатке информации или полномочий они оперативно все узнают и перезвонят Вам в удобное время», — обещают создатели сайта.

Не значащаяся в банковском реестре ЦБ организация утверждает, что успешно работает на рынке уже 26 лет и предоставляет услуги малому и среднему бизнесу. В списке услуг перечислен и ряд предложений для физлиц.