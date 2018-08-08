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Тарифы взносов на ОПС установлены бессрочно
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Тарифы взносов на ОПС установлены бессрочно 

Время бухгалтера 1 час назад
Предусмотренное законом об обязательном пенсионном страховании увеличение тарифа взносов до 26 процентов с 2021 года отменено.
Запланированные на 2017-2020 года тарифы взносов на ОПС в размере 22 процентов будут действовать бессрочно.
Законодатели таким образом позаботились о снижении налогового бремени на страхователей.
В законе обновлена таблица с тарифами взносов для категорий граждан 1966 года и старше и 1967 года и моложе. Для последней в таблице предусмотрено два варианта финансирования накопительной части пенсии в случае отмены моратория на нее:
без отчислений; с отчислением 6 процентов — при таком варианте для страховой части пенсии установлен тариф 16 процентов.
Для расчета взносов в фиксированной сумме ИП, адвокатами, арбитражными управляющими, частными нотариусами тариф также не будет увеличен до 26 процентов и останется на уровне 22 процентов.
Действующий тариф в размере 20 процентов на период 2019-2024 годов сохранен для следующих категорий страхователей:
некоммерческих организаций, применяющих УСН и осуществляющих соцобслуживание населения, научные исследования, образование, здравоохранение, культуру, искусство (театры, библиотеки, музеи); благотворительных организаций.
Закон вступит в силу 01.01.2019.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 03.08.2018 № 306-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и статью 20 Федерального закона «Об основах обязательного социального страхования»
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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