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Для военнослужащих общевойсковой армии ЦВО в Новосибирской области проведены встречи-семинары со специалистами по военной ипотеки
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Для военнослужащих общевойсковой армии ЦВО в Новосибирской области проведены встречи-семинары со специалистами по военной ипотеки 

ТК «Звезда» 24 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В частности, сотрудники филиала ФГКУ «Росвоенипотека» рассказали о возможностях направления средств целевого жилищного займа на рефинансирование ранее выданных ипотечных кредитов.
Специалисты Новосибирского филиала ФГКУ «Росвоенипотека» совместно с представителями ФГКУ «Центральное региональное управление жилищного обеспечения» провели выездную встречу с военнослужащими контрактной службы и офицерским составом бригады управления 41 общевойсковой армии ЦВО в Новосибирской области.
Главной темой встречи стала накопительная ипотечная система. В частности, специалисты рассказали военнослужащим о возможностях направления средств целевого жилищного займа на рефинансирование ранее выданных ипотечных кредитов. А также о принимаемых государством мерам по снижению задолженности по ипотеке.
Кроме того, специалисты выступили перед участниками встречи с лекцией о повышении финансовой грамотности.
После официальной встречи специалисты ответили на интересующие участников вопросы, связанные с накопительной ипотечной системой. В мероприятии приняли участие около 50 военнослужащих бригады управления.
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