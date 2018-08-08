Для военнослужащих общевойсковой армии ЦВО в Новосибирской области проведены встречи-семинары со специалистами по военной ипотеки

В частности, сотрудники филиала ФГКУ «Росвоенипотека» рассказали о возможностях направления средств целевого жилищного займа на рефинансирование ранее выданных ипотечных кредитов.

Специалисты Новосибирского филиала ФГКУ «Росвоенипотека» совместно с представителями ФГКУ «Центральное региональное управление жилищного обеспечения» провели выездную встречу с военнослужащими контрактной службы и офицерским составом бригады управления 41 общевойсковой армии ЦВО в Новосибирской области.

Главной темой встречи стала накопительная ипотечная система. В частности, специалисты рассказали военнослужащим о возможностях направления средств целевого жилищного займа на рефинансирование ранее выданных ипотечных кредитов. А также о принимаемых государством мерам по снижению задолженности по ипотеке.

Кроме того, специалисты выступили перед участниками встречи с лекцией о повышении финансовой грамотности.

После официальной встречи специалисты ответили на интересующие участников вопросы, связанные с накопительной ипотечной системой. В мероприятии приняли участие около 50 военнослужащих бригады управления.