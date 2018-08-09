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В Самарской области стартовал чемпионат ЦВО по военному пятиборью
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В Самарской области стартовал чемпионат ЦВО по военному пятиборью 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В нем принимают участие около 30 команд, представляющих общевойсковые армии, отдельные соединения и военные учебные центры из более 15 регионов Урала, Сибири и Поволжья.
В Самарской области стартовал чемпионат Центрального военного округа по военному пятиборью. В нем принимают участие около 30 команд, представляющих общевойсковые армии, отдельные соединения и военные учебные центры из более 15 регионов Урала, Сибири и Поволжья.
Чемпионат проводится на базе отдельного соединения специального назначения в Тольятти. В течение четырех дней спортсмены будут состязаться в беге на 8 км по пересеченной местности, метании гранат в длину и на меткость, стрельбе из автомата Калашникова, преодолении полосы препятствий и плавании.
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