В Самарской области стартовал чемпионат ЦВО по военному пятиборью

В нем принимают участие около 30 команд, представляющих общевойсковые армии, отдельные соединения и военные учебные центры из более 15 регионов Урала, Сибири и Поволжья.

В Самарской области стартовал чемпионат Центрального военного округа по военному пятиборью. В нем принимают участие около 30 команд, представляющих общевойсковые армии, отдельные соединения и военные учебные центры из более 15 регионов Урала, Сибири и Поволжья.

Чемпионат проводится на базе отдельного соединения специального назначения в Тольятти. В течение четырех дней спортсмены будут состязаться в беге на 8 км по пересеченной местности, метании гранат в длину и на меткость, стрельбе из автомата Калашникова, преодолении полосы препятствий и плавании.