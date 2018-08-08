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Воронежских автомобилистов предупредили о мошенниках в сфере ОСАГО
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Воронежских автомобилистов предупредили о мошенниках в сфере ОСАГО 

Вести Воронеж 13 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Теперь злоумышленники наживаются ещё и на тех, кто оформляет полис через интернет. В Воронежской области автомобилисты всё активнее стали покупать электронные полисы ОСАГО (е-ОСАГО), сообщила пресс-служба отделения Центробанка по региону в среду, 8 июля. Только за семь месяцев 2018 года водители через интернет оформили «автогражданку» 276 тыс. раз, и это всего на 10 тыс. меньше, чем за весь 2017-й. Однако у растущей популярности е-ОСАГО есть и минус — к этому виду страхования стали проявлять интерес мошенники. — В последнее время достаточно широкое распространение получила недобросовестная практика, когда электронный полис ОСАГО за автолюбителя оформляет посредник. Он вводит на сайте страховщика недостоверные данные для существенного занижения страховой премии. После получения от страховщика полиса посредник изменяет его при помощи обычного графического редактора и продает автовладельцу уже за реальную сумму страховой премии, — рассказал заместитель управляющего отделением «Воронеж» Банка России по Центральному федеральному округу Роман Костянский. Но поскольку страховщик получил некорректную сумму — договор оформлен на основе не соответствующих действительности данных, ОСАГО является не действительным, и при ДТП автомобилисту придётся самостоятельно за всё платить. Екатерина Трещикова
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