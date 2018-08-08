Как бороться с «Почтой России»: 16 секретов для посетителей почтовых отделений

1. Письма и посылки не должны вскрывать

2. На отправке писем и посылок можно сэкономить

3. Отслеживать письма и посылки можно через мобильное приложение

4. Можно вовсе не ходить на почту

5. Письма из ГИБДД и суда можно получать на e-mail

6. Максимальный срок доставки письма составляет 11 дней

7. Получать посылки можно не заполняя бланки

8. Секограмму можно отправить бесплатно

9. Телеграмму можно отправить тоже, но за деньги

10. Пересылать деньги почтой категорически запрещено

11. Зато можно сделать почтовый перевод

12. И внести платеж по кредиту

13. За хрупкую посылку придется доплатить

14. На почте можно купить платье и кофеварку

15. Адрес необходимо писать, начиная с улицы

16. Почтальоны зарабатывают копейки

Почта России » давно стала героем мемов и шуток среди жителей страны. Ее всегда ругали за медлительность, а в последние годы компания стала фигурантом нескольких крупных скандалов. Апогеем стала история из Нижнего Новгорода, где сотрудница почтового отделения распылила в лицо пенсионерки перцовый баллончик. Рассказываем, какие правила действуют для посетителей, и что делать, если ваши права нарушили.

1. Письма и посылки не должны вскрывать

Вскрывать почтовые отправления — посылки, бандероли и письма — сотрудники почты права не имеют. Исключение составляют случаи, когда такое решение принял суд. Это правило закреплено в федеральном законе «О почтовой связи».

2. На отправке писем и посылок можно сэкономить

Если оплатить доставку почтового отправления марками, вы сэкономите 18%, а с 1 января — все 20%. Дело в том, что почтовые услуги облагаются НДС, а вот покупка марок — нет. О своем желании надо заявить сотруднику почты, и он должен пойти вам навстречу.

3. Отслеживать письма и посылки можно через мобильное приложение

Через мобильное приложение «Почты России» можно не только отслеживать почтовые отправления, но и заказать курьерскую доставку, узнать о стоимости услуг, найти ближайшее отделение и даже початиться с сотрудником почты.

4. Можно вовсе не ходить на почту

Чтобы попусту не нервничать, на почту можно и не ходить. Просто попросите отправить письмо или посылку курьером. Конечно, это удовольствие стоит денег — цена на курьерскую доставку начинается от 260 рублей. Кстати, доставка посылок на дом тоже возможна. Главное условие — чтобы ее вес не превышал 2 кг. Услугу можно заказать при помощи того же мобильного приложения, и стоить это будет всего 100 рублей.

5. Письма из ГИБДД и суда можно получать на e-mail

Если вы подключите данную услугу на сайте «Почты России», письма из Госавтоинспекции и судебная корреспонденция будут приходить на ваш адрес электронной почты абсолютно бесплатно. Пока это возможно в Москве, Подмосковье и Ростовской области.

6. Максимальный срок доставки письма составляет 11 дней

Если письмо отправляют из одного областного центра в другой, максимальный срок его доставки составляет 11 дней, а по городу и области письмо могут доставлять не дольше двух дней. Если сотрудники «Почты России» нарушили эти сроки, потеряли или повредили вашу посылку, необходимо составить претензию и оставить ее в местном почтовой отделении. В этих случаях вам полагается компенсация.

7. Получать посылки можно не заполняя бланки

Если стать обладателем «Почтового паспорта», посылки можно будет получать, не заполняя никаких бланков. Более того, владельцам таких паспортов делают скидки в некоторых интернет-магазинах, например, на «Алиэкспресс». Паспорт вам выдадут совершенно бесплатно — для этого обратитесь в ближайшее почтовое отделение.

8. Секограмму можно отправить бесплатно

Послания специальным шрифтом для людей, которые имеют проблемы со зрением, можно отправлять по всему миру бесплатно. Но только в открытом виде и не более 7 кг за раз.

9. Телеграмму можно отправить тоже, но за деньги

Если в вашем послании будет 48 слов, оно обойдется вам в 250 рублей. Если телеграмма будет на поздравительной открытке, стоимость может возрасти до 760 рублей.

10. Пересылать деньги почтой категорически запрещено

В письмах нельзя пересылать деньги — ни российские рубли, ни валюту других стран. В противном случае вы нарушите закон.

11. Зато можно сделать почтовый перевод

На почте можно отправить денежный перевод. Почтальон доставит адресату деньги или уведомление об их получении в ближайшем отделении. Срок доставки составит от двух до шести дней, а стоимость услуги варьируется в зависимости от суммы. Если она превышает 100 тыс. рублей, о резерве денежных средств придется сообщать заранее.

12. И внести платеж по кредиту

Сейчас «Почта России» сотрудничает с 12 банками — платежи в этих случаях поступают на счет мгновенно. В другие банки деньги придут только на следующий день. При внесении платежа по кредиту с вас возьмут комиссию в размере 1,9%, но не менее 50 рублей.

13. За хрупкую посылку придется доплатить

Если вы отправляете посылку с бьющимися предметами, сотрудник почтового отделения обязан поставить на ней особую отметку. При этом к стоимости доставки придется добавить еще 30%.

14. На почте можно купить платье и кофеварку

Почтовые отделения давно превратились в магазины: здесь можно приобрести шампуни, одежду и обувь, бытовую технику и детские игрушки.

15. Адрес необходимо писать, начиная с улицы

При заполнении графы «адрес» помните: сначала нужно указывать улицу, дом и квартиру адресата и только потом — название города или иного населенного пункта. В самом конце при необходимости упоминается название страны.

16. Почтальоны зарабатывают копейки

В провинциальных городах зарплата почтальона едва ли достигает 11 тыс. рублей. В Москве она доходит до 26 тыс. рублей.

Ранее ИА «В городе N» рассказывало о самой неоднозначной авиакомпании России — лоукостере «Победа».

По материалам sravni.ru.

Фото: vsyako.net, murzix.ru, оооткпегас.рф, stomatkimry.ru, samorealization.ru, lifehacker.ru