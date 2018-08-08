Налог на имущество рассчитают по-новому

Метры и сотки

В России меняется порядок расчета налога, который платят граждане за свою недвижимость: дома, квартиры, земельные участки, гаражи и машино-места. Такие поправки подписал президент Владимир Путин . Закон публикует "РГ".

Он призван сдержать рост платежей собственников, вызванный кадастровой реформой. Сделать это по итогам своего Послания Федеральному Собранию глава государства поручил в марте этого года.

Поэтапный переход на расчет налога не по инвентаризационной, а по кадастровой стоимости недвижимости, которая ближе к рыночной, начался в нашей стране в 2015 году. За это время реформа стартовала в 64 регионах. Формула исчисления налога подразумевала ежегодное увеличение платежа на 20 процентов. Предполагалось, что в первый год применения кадастровой стоимости граждане будут платить налог с повышающим коэффициентом 0,2, затем 0,4, 0,6, 0,8 соответственно. С пятого года налог должен был уплачиваться в полном объеме. Однако реформа привела к резкому увеличению налоговой нагрузки на собственников недвижимости. Они начали массово оспаривать результаты кадастровой оценки в судах и комиссиях при Росреестре

Весной нынешнего года на это обратил внимание президент. В 28 регионах, включая Москву и Подмосковье, Татарстан, Новосибирскую, Новгородскую области, где реформа стартовала в 2015 году, повышающий коэффициент успел вырасти до 0,6. Еще в 21 субъекте, который перешел на новые правила чуть позже, он увеличился до 0,4. Нагрузка на владельцев недвижимости стала еще более ощутимой и недовольных прибавилось.

Новый закон, подписанный главой государства, корректирует механизм исчисления налога по кадастровой стоимости (налог на имущество, земельный налог). Он предполагает отказ от применения коэффициента 0,8 в формуле расчета налога. То есть коэффициент будет доходить до значения 0,6 и больше расти не будет. Одновременно поправки вводят ограничение в 10 процентов в части увеличения суммы налога к платежу за предыдущий год. Также они исключают возможность пересчета налога "задним числом", если корректировка не приводит к уменьшению платежа.

Еще одна важная норма касается оспаривания результатов кадастровой стоимости. Если налогоплательщик сумел доказать, что она была рассчитана неверно, закон предписывает использовать при расчете налога измененную кадастровую стоимость не с того года, в котором было подано заявление о несогласии с результатами оценки, а с момента, когда ошибочная стоимость начала применяться.

Подписанный президентом закон также распространяет налоговые льготы на детей-инвалидов и уточняет статус таких объектов недвижимости, как дома, квартиры, комнаты, гаражи и машино-места, для применения в их отношении налоговых вычетов и льготных ставок. Дело в том, что ранее собственники гаражей и машино-мест, расположенных в офисных и нежилых зданиях бытового назначения, при расчете налога не имели права претендовать на льготы и пониженные налоговые ставки в отличие от владельцев таких же объектов, расположенных в жилых домах. Теперь налоговые преимущества распространяются и на них.

"Положениям о новых налоговых льготах придается обратная сила, то есть будет производиться возврат налога или перерасчет. С 2015 года — в отношении налоговых льгот для детей-инвалидов, с 2017 года — по налогообложению гаражей и машино-мест, расположенных в объектах недвижимости торгового, офисного и бытового назначения", — уточняет Анатолий Нагиев, руководитель практики налогового права НЮС "Амулекс".

По оценке Федеральной налоговой службы , закрепленные законом изменения могут привести к выпадению доходов региональных бюджетов в 2018 году в шесть миллиардов рублей. Однако правительство, давая положительное заключение по поправкам, согласилось, что недополученные доходы должны быть компенсированы из федерального бюджета. Об этом говорил глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров

За шесть месяцев этого года комиссии по пересмотру кадастровой стоимости, созданные при Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии, рассмотрели почти 13 тысяч заявлений граждан в отношении более чем 20,2 тысячи объектов. Свыше 60 процентов решений были приняты в пользу граждан. По сравнению с таким же периодом прошлого года число заявлений тех, кто не согласился с результатами кадастровой оценки своих земельных участков, квартир и домов, уменьшилось на 22 процента.

До 1 января 2017 года кадастровую стоимость объектов недвижимости в России определяли независимые оценщики, а утверждали региональные и местные органы власти. С 1 января 2017 года вступил в силу Закон "О государственной кадастровой оценке". Он предусматривает введение института государственных кадастровых оценщиков и передачу полномочий по определению кадастровой стоимости государственным бюджетным учреждениям, которые будут на постоянной основе определять кадастровую стоимость. Ответственность за работу новых государственных структур по проведению кадастровой оценки будет возложена на региональные органы власти.

Кадастровая оценка будет проводиться по единой методике на всей территории России. Новый механизм направлен на недопущение ошибок и, как следствие, на сокращение количества обращений о пересмотре кадастровой стоимости, отмечают в Росреестре.

Закон предусматривает переход на новые правила с 2020 года. Но регионы по своему желанию могут сделать это уже в 2018 году. По данным Росреестра, такое решение уже приняли региональные власти 36 регионов.

"Положениям о новых налоговых льготах придается обратная сила, то есть будет производиться возврат налога или перерасчет. С 2015 года — в отношении налоговых льгот для детей-инвалидов, с 2017 года — по налогообложению гаражей и машино-мест, расположенных в объектах недвижимости торгового, офисного и бытового назначения", — уточняет Анатолий Нагиев, руководитель практики налогового права НЮС "Амулекс".

По оценке Федеральной налоговой службы, закрепленные законом изменения могут привести к выпадению доходов региональных бюджетов в 2018 году в шесть миллиардов рублей. Однако правительство, давая положительное заключение по поправкам, согласилось, что недополученные доходы должны быть компенсированы из федерального бюджета. Об этом говорил глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

За шесть месяцев этого года комиссии по пересмотру кадастровой стоимости, созданные при Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии, рассмотрели почти 13 тысяч заявлений граждан в отношении более чем 20,2 тысячи объектов. Свыше 60 процентов решений были приняты в пользу граждан. По сравнению с таким же периодом прошлого года число заявлений тех, кто не согласился с результатами кадастровой оценки своих земельных участков, квартир и домов, уменьшилось на 22 процента.

До 1 января 2017 года кадастровую стоимость объектов недвижимости в России определяли независимые оценщики, а утверждали региональные и местные органы власти. С 1 января 2017 года вступил в силу Закон "О государственной кадастровой оценке". Он предусматривает введение института государственных кадастровых оценщиков и передачу полномочий по определению кадастровой стоимости государственным бюджетным учреждениям, которые будут на постоянной основе определять кадастровую стоимость. Ответственность за работу новых государственных структур по проведению кадастровой оценки будет возложена на региональные органы власти.

Кадастровая оценка будет проводиться по единой методике на всей территории России. Новый механизм направлен на недопущение ошибок и, как следствие, на сокращение количества обращений о пересмотре кадастровой стоимости, отмечают в Росреестре.

Закон предусматривает переход на новые правила с 2020 года. Но регионы по своему желанию могут сделать это уже в 2018 году. По данным Росреестра, такое решение уже приняли региональные власти 36 регионов.