Уральские банки начнут страховать вклады предпринимателей с 2019 года

По словам свердловского бизнес-омбудсмена Елены Артюх, о необходимости страховать счета предпринимателей говорили на протяжении последних четырех лет, с момента отзыва в 2014 году лицензии у Банка24.ру.

— Это правильное и последовательное решение в плане защиты прав малого бизнеса. Теперь особое значение приобретает реестр малых и средних предприятий, который ведет налоговый орган . Каждый малый предприниматель должен позаботиться о том, чтобы его компания в таком реестре числилась. Тогда он сможет получить свои деньги в случае ликвидации банка, — говорит Елена Артюх.

Ее коллега из Тюменской области Лариса Невидайло рассказала, что в последнее время из-за отзыва лицензий у ряда региональных банков число обращений в аппарат уполномоченного резко выросло. По ее словам, из-за запрета на любые операции по счетам многие предприниматели были вынуждены полностью прекратить хозяйственную деятельность. Они не могли заплатить налоги, перечислить зарплату работникам, рассчитаться с контрагентами.

Замдиректора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев приводит статистику: сегодня в РФ работают 524 банка, а три года назад их было на 310 больше. За рухнувшими банками — десятки тысяч пострадавших владельцев небольшого бизнеса. А ведь за каждой блокировкой счета — личная трагедия человека, по крупицам строившего свое дело.

Вот только одна история. У екатеринбурженки Елены А. была небольшая охранная фирма. Малый бизнес в чистом виде. Обслуживались в Инвестбанке , лицензию у которого отозвали в декабре 2013 года. Все рухнуло в один день. Речь шла о небольшой, казалось бы, сумме — 500 тысяч рублей. Но взять ее было неоткуда. Предпринимательница, как положено, собрала документы, написала заявление на включение в число кредиторов банка. Денег нет до сих пор, банк находится в стадии банкротства. Фирма Елены — тоже банкрот. А вот если бы счет компании был застрахован, она бы выжила.

Интересно, что и представители банковского сообщества, особенно частных банков, встретили закон с воодушевлением. В ситуации, когда лицензии регулярно отзывают даже у крупных банков, мелкие кредитные учреждения несут серьезные репутационные потери. Потенциальные клиенты, боясь рисковать деньгами, перетекают в банки с гос­участием, считая их более надежными.

— Нестабильность на рынке, связанная с непрекращающимся отзывом лицензий, приводит к миграции клиентов. Сейчас тенденция такова, что юридические лица, как правило, размещают в банках небольшие суммы на короткий срок. Принятие закона о страховании вкладов малого бизнеса могло бы поспособствовать увеличению срока размещения депозитов и повышению доверия в целом к банковской системе, — комментирует руководитель дирекции продаж корпоративных продуктов уральского банка Ольга Дрововозова.