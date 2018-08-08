«РГ»-советы: Как и зачем надо заставлять себя копить

Если вы никогда не вели личный или семейный бюджет (или начинали вести, но бросали, не видя от этого пользы), то самое время начать (или продолжить) это делать. Именно контроль над собственными деньгами с помощью инструментов управления личным бюджетом позволяет более рационально тратить заработанные средства и формировать накопления на будущее.

Практическое руководство по «дрессировке» бюджета специально для «РГ» составил Сергей Макаров — заместитель директора Национального центра финансовой грамотности, независимый финансовый советник, эксперт проекта минфина «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ».

Для чего мне вести бюджет?

Начинать стоит не с учета личных финансов, а с определения цели и именно такого вопроса. Ответов может быть несколько:

чтобы быстрее выплатить кредиты или не занимать до зарплаты;

чтобы откладывать на будущие покупки;

чтобы достигнуть каких-то крупных финансовых целей — купить квартиру или автомобиль, накопить на образование ребенка или собственную пенсию.

То есть для начала нужно рассчитать, сколько необходимо экономить, чтобы цели были достигнуты, а затем с учетом этого плана рассчитать семейный бюджет на год. И только после этого приступать к ежемесячному планированию.

3 процента дохода можно начать откладывать каждый месяц с зарплаты, чтобы попытка сберегать не принесла сразу серьезного дискомфорта вашему семейному бюджету. Позднее доля может вырасти до 30 процентов

Как и сколько откладывать

1 Первое правило — «заплати сначала себе»

Это означает, что откладывать деньги на будущие цели вы должны начинать сразу после их получения, тем самым исключая эту сумму из бюджета на ежемесячные расходы. Если деньги приходят на банковскую карту или счет, то можно настроить автоматический перевод части средств на отдельный счет или депозит. Если получаете зарплату наличными, то можно завести специальную копилку или вручную класть деньги на счет.

Сколько денег имеет смысл откладывать? Зависит от того, какие цели вы перед собой поставили и сколько они стоят. В зависимости от уровня регулярного дохода можно безболезненно откладывать от 5 до 30%. Если есть подработки, от них можно откладывать или направлять на погашение кредита 50%.

2 Второе правило — «сберегай больше завтра»

Оно помогает внедрить привычку к сбережениям. Сразу начать откладывать больше 10% дохода может быть немного болезненно. Поэтому можно начать с 3% в месяц, постепенно повышая долю. То есть вы говорите себе: «Сегодня я отложу 3%, завтра — чуть больше, например 5%, послезавтра — 8% и т.д.». Тем самым вы привыкнете откладывать деньги незаметно для уровня жизни. Если при этом вы еще и повышаете свой доход, то через 2-3 года можете удивиться сумме сбережений.

Важно: В случае использования таких правил можно не вести учет финансов, а дисциплинированно откладывать запланированный процент и достигнуть своих целей.

Если зарплата приходит каждый месяц, удобен месячный учет, если каждые две недели — понедельный

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1 Первый шаг — настройка учета всех денег, как расходов, так и доходов.

Это можно делать с помощью блокнотов и дневников, электронных таблиц, приложений для телефонов, программ для ведения домашней бухгалтерии для компьютеров и даже специальных приложений в интернет-банках. Самый популярный и удобный способ — сочетание приложения для телефона для ежедневной записи расходов и электронных таблиц для месячного/годового планирования. Одни из самых удобных — CoinKeeper, Dzen Money и Easy Finance. Подробное исследование приложений можно изучить на сайте Роскачества.

Система учета должна быть удобной лично для вас и давать максимальную точность. Например, при доходе в 50 тысяч рублей погрешность в 10 тысяч рублей — это очень много, а вот в одну тысячу (2%) вполне допустима.

2 Второй шаг — оптимизация.

После того как учет налажен и картина расходов прояснилась, можно задуматься, по каким категориям снизить расходы. Рекомендуется оптимизировать те статьи, которые занимают большую долю в семейном бюджете, и делать это постепенно. Можно начать с 1-2 статей, а затем искать резервы в следующих.

Нельзя резко себя в чем-то ограничивать (исключая критические ситуации, например при потере зарплаты). Здесь уместна постепенность: придумайте пару-тройку собственных лайфхаков экономии, внедрите их, сделайте привычкой, а потом беритесь за следующие.

3 Третий шаг — переход к распределению, то есть сколько вы должны тратить на каждую из категорий.

Предположим, на питание вы тратите 5000 рублей в неделю. Нужно отслеживать, чтобы на продукты ушло не больше. Есть разные варианты планирования: по категориям и по периодам (на неделю, месяц). Можно выбрать 3-4 категории и бюджетировать только их. А можно распределить весь бюджет по четырем конвертам, где каждый конверт — лимит на одну неделю. Опирайтесь на доходы: если зарплата приходит один раз в месяц, удобен месячный учет, если раз в две недели — понедельный.

Это называется «принцип распределения по фондам», или «метод четырех конвертов». Можно использовать и «метод кувшинов», когда вы определяете несколько важных для себя категорий, например «цели», «образование», «текущие расходы», «резервный фонд» и т.д. А далее все доходы, поступающие в бюджет, распределяете по ним.

Важно: Такие методы хороши тем, что позволяют легко начать управлять денежными потоками и не требуют подробной записи, но планирование в данном случае будет не совсем точным и не позволит провести оптимизацию.