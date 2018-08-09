Жизнь в плюс! 7 простых способов расквитаться с долгами

Рассказываем, как можно быстро и просто приучить себя не тратить деньги на ветер, а раздать все долги и даже остаться в плюсе! Уверены, эти актуальные советы помогут вам накопить на мечту и забыть о том, что такое жить «взаймы».

Начните с малого

Разберите свои шкафы и найдите вещи, которые в идеальном состоянии (или даже новые), но по каким-то причинам вам не подошли и поэтому просто занимают место на полках. Создайте объявление на одном из сайтов купли-продаже и выставите все, от его готовы избавиться. Можно к этому процессу подключить соцсети и тогда реализация ваших товаров пройдет гораздо быстрее. Таким образом вы сможете освободиться от предметов, которые вам больше не нужны и заработать хоть не большие, но все же деньги.

Превратите хобби в подработку

А точнее, подумайте, чем бы вы еще могли заняться, чтобы это превратилось для вас в дополнительный источник дохода? Возможно, вы отлично пишете и могли бы подрабатывать копирайтером или даже стать внештатным автором в каком-нибудь СМИ. Если же у вас лучше получается управляться с соцсетями и вы знаете, как завлечь аудиторию, тогда вам стоит попробовать свои силы в качестве SMM-менеджера. А это, кстати, весьма неплохо оплачивается!

Избавьтесь от кредитов и кредитных карт

Понятно, что многие лишь обреченно вздохнут, что эта «миссия невыполнима», однако, по уверениям финансистов, нет ничего невозможного! Для начала составьте список своих долгов, чтобы точно понимать, о какой сумме идет речь. Затем обратите внимание на те пункты вашего списка, где указан наименьший долг (он должен быть в приоритете). Начните закрывать с меньших и постепенно переходите к большим платежам, так у вас не будет ежемесячно уходить деньги на оплату процентов и других расходах по кредиту.

Откройте отдельный счет для ежемесячных накоплений

Представьте, что вдруг в один момент вы остались без работы? Или, скажем, кому-то из близких понадобилась срочно ваша помощь, а у вас, увы, нет никакой подушки безопасности. Поэтому откройте отдельный счет, куда вы сможете каждый месяц переправлять необременительную для вас сумму. Поверьте, что через какое-то время это войдет у вас в привычку и вы удивитесь, насколько просто накопить внушительную сумму денег. Гораздо проще, чем просить в долг у друзей или отправляться за очередным кредитом.

Задайтесь целью накопить на мечту или полностью закрыть ипотеку

Если вы поставите перед собой какую-то определенную цель, то вам намного проще будет отказаться от привычки «сорить деньгами». Во-первых, вы будете понимать, для чего вы копите, а во-вторых, вам станет ясно, какая сумма у вас уже есть на руках и сколько вам еще не хватает для достижения заветной цели. Например, у вас есть ипотека, которую вы мечтаете закрыть как можно скорее. Поэтому вместо того, чтобы тратить деньги на очередные безделушки, лучше вносите платежи большими частями, тогда вам можно будет или уменьшить проценты (что тоже положительно скажется на вашем бюджете) или сократить количество выплат.

Задумайтесь о будущем своих детей

Или, если пока у вас нет наследников, то подумайте о своем будущем. Например, инвестируйте около 15% ваших доходов в ценные бумаги, недвижимость или просто в вашу будущую пенсию, чтобы ни в чем себе не отказывать в старости. Если же у вас уже есть дети, тогда как можно раньше начинайте откладывать на их образование и развитие.

Научитесь отдыхать и наслаждаться жизнью

Это только кажется, что чем больше работаешь, тем, соответственно, имеешь больше денег и меньше долгов. Но на самом деле, это лишь часть правды. Безусловно, если вы привыкли проводить дни на диване перед телевизором, то ни о каком финансовом благополучии и речи быть не может. С другой стороны, бывает так, что вы работаете на износ, без выходных и отпуска, хватаясь за любую возможность, но при этом денег особых как не было, так и нет. Лишь прибавляется головная боль и различные недомогания. Поэтому финансисты советуют не впадать из крайности в крайность и чередовать работу с активным отдыхом. Так вы сможете перезагрузиться и, возможно, поймете, что вам стоит сменить сферу деятельности, чтобы получать больше денег.

Текст: Юлия Кальницкая

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