Как дешево собрать ребенка в школу: 5 советов для экономных мам

Рассказываем, как и где выбирать товары к школе, чтобы не переплачивать.

Стоимость подготовки к школе растет с каждым годом. Согласно исследованиям, 20% родителей в России даже занимают деньги к 1 сентября.

Чтобы не вывести семейный бюджет из равновесия, мы обратились к экспертам по выгодному шопингу из сервиса Price.ru, и вот что они посоветовали.

Начните подготовку заранее

Не ждите ажиотажа — ни покупательского, ни ценового. Уже сейчас в интернете можно купить вещи, не требующие примерки: канцтовары, ранцы, пеналы, сумки для обуви.

Цены в онлайне обычно ниже.

И пока еще есть скидки! Например, рюкзак популярного бренда Grizzly на сайте My Toys со скидкой 47% стоит 1258 рублей, а в обычных магазинах цены на такой же начинаются от 2500 рублей.

Приличные распродажи школьной формы идут в «Акуле» и Mamsy.

Сравните цены

Не покупайте все в первом попавшемся магазине, присмотритесь к ценам на одни и те же товары на разных сайтах.

Чтобы проверить разницу, зайдите в сервис сравнения товаров и цен Price.ru. Иногда стоимость одного и того же отличается вдвое!

Закупитесь канцелярскими товарами на весь класс

Совместные покупки карандашей, дневников и тетрадей выходят дешевле. Крупные интернет-магазины дают серьезные скидки оптовикам.

Если нет времени ехать на базу, то помониторьте магазины в интернете. Например, если брать от 15 пачек бумаги в «Комусе», стоимость каждой выйдет по 214 рублей. Тогда как в рознице она стоит 280 рублей.

Или шариковые ручки: 14 рублей за штуку, если взять сразу 50 ручек.

Только помните, что доставка займет время.

Поэтому, если решили заказать в «Комусе» или на «Алиэкспрессе», сделайте это сейчас.

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Зачем вам покупать новые учебники? Или, например, лыжи на занятия по физкультуре?

Лыжи, ботинки и палки в среднем выходят в 5000 рублей, но если покопаться на «Авито» или «Юле», то можно взять комплект за 1000 рублей, и это с ботинками!

Пользуйтесь кэшбэк-сервисом

Наконец, самый интересный способ. Значительно сэкономить на школьных товарах позволяет кэшбэк-сервис, например Price.ru. Это когда покупаешь вещь в онлайн-магазине, а потом вам возвращают часть стоимости, и не баллами, а деньгами.

В каких-то магазинах это фиксированная сумма, в каких-то определенный процент от заказа.

Допустим, вы покупаете кроссовки для физкультуры в интернет-магазине Adidas за 2690 рублей. После того как выкупили заказ, в личном кабинете на Price.ru вы увидите, что вернулся кэшбэк в размере 5%, то есть 135 рублей. Эти деньги можно вывести на карту или на номер телефона.

Фото: Shutterstock.com, скриншоты интернет-магазинов

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