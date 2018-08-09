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Как дешево собрать ребенка в школу: 5 советов для экономных мам
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Как дешево собрать ребенка в школу: 5 советов для экономных мам 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Рассказываем, как и где выбирать товары к школе, чтобы не переплачивать.
Стоимость подготовки к школе растет с каждым годом. Согласно исследованиям, 20% родителей в России даже занимают деньги к 1 сентября.
Чтобы не вывести семейный бюджет из равновесия, мы обратились к экспертам по выгодному шопингу из сервиса Price.ru, и вот что они посоветовали.
Начните подготовку заранее
Не ждите ажиотажа — ни покупательского, ни ценового. Уже сейчас в интернете можно купить вещи, не требующие примерки: канцтовары, ранцы, пеналы, сумки для обуви.
Цены в онлайне обычно ниже.
И пока еще есть скидки! Например, рюкзак популярного бренда Grizzly на сайте My Toys со скидкой 47% стоит 1258 рублей, а в обычных магазинах цены на такой же начинаются от 2500 рублей.
Приличные распродажи школьной формы идут в «Акуле» и Mamsy.
Сравните цены
Не покупайте все в первом попавшемся магазине, присмотритесь к ценам на одни и те же товары на разных сайтах.
Чтобы проверить разницу, зайдите в сервис сравнения товаров и цен Price.ru. Иногда стоимость одного и того же отличается вдвое!
Закупитесь канцелярскими товарами на весь класс
Совместные покупки карандашей, дневников и тетрадей выходят дешевле. Крупные интернет-магазины дают серьезные скидки оптовикам.
Если нет времени ехать на базу, то помониторьте магазины в интернете. Например, если брать от 15 пачек бумаги в «Комусе», стоимость каждой выйдет по 214 рублей. Тогда как в рознице она стоит 280 рублей.
Или шариковые ручки: 14 рублей за штуку, если взять сразу 50 ручек.
Только помните, что доставка займет время.
Поэтому, если решили заказать в «Комусе» или на «Алиэкспрессе», сделайте это сейчас.
Посмотрите частные объявления
Зачем вам покупать новые учебники? Или, например, лыжи на занятия по физкультуре?
Лыжи, ботинки и палки в среднем выходят в 5000 рублей, но если покопаться на «Авито» или «Юле», то можно взять комплект за 1000 рублей, и это с ботинками!
Пользуйтесь кэшбэк-сервисом
Наконец, самый интересный способ. Значительно сэкономить на школьных товарах позволяет кэшбэк-сервис, например Price.ru. Это когда покупаешь вещь в онлайн-магазине, а потом вам возвращают часть стоимости, и не баллами, а деньгами.
В каких-то магазинах это фиксированная сумма, в каких-то определенный процент от заказа.
Допустим, вы покупаете кроссовки для физкультуры в интернет-магазине Adidas за 2690 рублей. После того как выкупили заказ, в личном кабинете на Price.ru вы увидите, что вернулся кэшбэк в размере 5%, то есть 135 рублей. Эти деньги можно вывести на карту или на номер телефона.
Фото: Shutterstock.com, скриншоты интернет-магазинов
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