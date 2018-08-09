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АПРС и Сбербанк не могут договорится о пополнения карт через сеть Сбербанка
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АПРС и Сбербанк не могут договорится о пополнения карт через сеть Сбербанка 

Ростовские Вести 8 минут назад
Фото: Ростовские Вести
«Агентство развития платежных систем» и Сбербанк не могут найти компромиссное решение по запуску пополнение транспортных карт через сеть банкоматов и терминалы банка, а также через Сбербанк-Онлайн. Причиной всему стала комиссия за пополнения карт, которая взимается с оператора безналичной системы оплаты. Как сообщили источник ugpessa.ru, ООО «АРПС» не соглашается на условия предложенные банком. При этом в системах Сбербанка уже давно появился пункт меню пополнения карт «Простор», а также пункт оплаты карты учащего. Однако из-за разногласий услуги пока не работают.
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