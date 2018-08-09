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Сбербанк выпустил премиальную карту для бизнеса категории Visa Platinum
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Сбербанк выпустил премиальную карту для бизнеса категории Visa Platinum 

Банки.ру 1 час назад
Фото: Ростовские Вести
Она предназначена для руководителей любого уровня и представителей бизнеса, отмечается в релизе кредитной организации.
Держатели карты смогут проводить по ней любые операции со счета компании в круглосуточном режиме, осуществлять расчеты в торговых точках и Интернете, снимать и вносить наличные денежные средства. Предусмотрена возможность управления картой онлайн: руководитель сможет в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» устанавливать индивидуальные лимиты на все бизнес-карты, выпущенные для предприятия.
Карта также дает возможность представителям бизнеса пользоваться привилегиями во время деловых поездок, бизнес-мероприятий и других событий, связанных с ведением бизнеса, — как в России, так и за рубежом. «Набор привилегий для бизнеса, доступных держателям Visa Platinum Business, разработан в партнерстве с Visa исключительно для Сбербанка», — подчеркивают в кредитной организации.
Так, держателям бизнес-карты Visa Platinum Business доступны бизнес-залы аэропортов и железнодорожных вокзалов с использованием технологии Lounge Key, премиальное страхование выезжающих за рубеж. При оплате бизнес-картой предоставляются скидки в такси бизнес-класса и в ресторанах премиум-класса, а также скидки на размещение в отелях, аренду автомобилей и упаковку багажа.
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