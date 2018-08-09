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«БКС Премьер» запустил мобильное приложение для управления финансами
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«БКС Премьер» запустил мобильное приложение для управления финансами 

Банки.ру 1 час назад
«БКС Премьер» запустил новый онлайн-сервис, который объединяет функции мобильного банка и приложения для инвестиций. Об этом сообщает пресс-служба банка.
«Создавая приложение, мы решили отталкиваться не от продуктов (банковских или инвестиционных), а от потребностей клиента: важно, чтобы его портфель и финансовые цели полностью соответствовали друг другу и приносили доход. Клиент должен видеть полную картину своих финансов и получать персональные рекомендации с учетом нашей сильной инвестиционной экспертизы», — прокомментировал директор по развитию бизнеса «БКС Премьер» Антон Граборов.
Продуктовый виджет
Все денежные средства клиента, размещенные в ФГ БКС, отображаются в приложении в двух разделах: «Кошелек» и «Портфель». «Кошелек» — это отражение средств, доступных для текущих трат: счета и карты. Приложение позволяет анализировать траты по категориям, компенсировать оплаченные покупки начисленными бонусами по программе лояльности БКС (один бонус равен одному рублю), получать информацию о дополнительных скидках от партнеров. Информация по кредитным картам, которые клиент может оформить на случай непредвиденных расходов, также видна в разделе «Кошелек».
В «Портфеле» видна «работающая» часть средств клиента, которая приносит ему доход: депозиты и различные виды инвестиционных продуктов. По каждому продукту в приложении можно посмотреть подробную информацию о доходности, размещенной сумме, параметрах. Кроме того, раздел позволяет анализировать динамику своего портфеля в целом. Для совершения активных операций нужно войти в раздел «Действия», где доступны переводы, оплата услуг, покупка и продажа валюты, открытие и пополнение вкладов, оформление карт, зачисление средств на брокерские счета, покупка структурных продуктов и ПИФов.
Четвертый раздел приложения «БКС Премьер» называется «Советник». На данный момент здесь доступны актуальные рекомендации по продуктам и комплексная информация по всем активам клиента в ФГ БКС. До конца 2018 года в разделе «Советник» появятся персональные рекомендации по инвестициям с учетом инвестиционного профиля клиента и его индивидуальных предпочтений. Рекомендации будут формироваться как персональным финансовым советником, обслуживающим конкретного клиента, так и автоматически — с применением искусственного интеллекта.
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