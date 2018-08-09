Ещё
Челябинский банк оштрафован за неправильное автокредитование
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.95
$
66.30
76.51
76.96
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
75.25
Индексы и котировки Brent
72.25
+0.43 Золото
1211.72
–0.01 РТС
1083.43
+0.51
Динамика валют
EUR / USD
09.08
1.1590
–0.0052
26.07
1.1642
08.08
03.08
30.07

Челябинский банк оштрафован за неправильное автокредитование 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
На 20 тысяч рублей оштрафован челябинский коммерческий банк за нарушение прав потребителей при автокредитовании, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на прокуратуру Челябинской области.
С жалобой на неправомерные действия банка, расположенного в Центральном районе Челябинска, в надзорное ведомство обратился мужчина, решивший взять целевой потребительский кредит на приобретение автомобиля. В типовом кредитном договоре была установлена обязанность заемщика представить в банк, в течении определенного периода времени оригинал паспорта приобретенного транспортного средства. Условиями договора установлена ответственность заемщика в виде неустойки в размере пяти тысяч рублей за просрочку предоставления кредитору оригинала ПТС. При этом предметом договора залога, заключенного между гражданином (залогодателем) и банком (залогодержателем), является сам автомобиль, а не паспорт транспортного средства. Без этого документа собственник не может поставить транспортное средство на учет в ГИБДД и эксплуатировать.
Законодательство Российской Федерации не предусматривает передачу ПТС заложенного автомобиля залогодержателю. Поэтому включение в кредитный договор пункта об обязательной передаче заемщиком банку оригинала паспорта транспортного средства и взимание неустойки за просрочку его предоставления ущемляет права потребителя.
На основании постановлений прокурора банк привлечен к административной ответственности по части второй статьи 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Кредитное учреждение внесло необходимые изменения в договора автокредитования и уплатило штраф.
АиФ: последние новости
Более 34 500 предпринимателей Южного Урала обслуживается в Сбербанке С челябинского ООО «Винтаж» взыскали миллионную задолженность по зарплате Сбербанк на Южном Урале начал принимать платежи в пользу «МРСК Урала»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы причины обрушения рубля220
Приставы навязывают россиянам чужие долги24
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США601
Купившим квартиры россиянам раздадут мебель4
Государству посоветовали избавляться от компаний7
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение