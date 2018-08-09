Челябинский банк оштрафован за неправильное автокредитование

На 20 тысяч рублей оштрафован челябинский коммерческий банк за нарушение прав потребителей при автокредитовании, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на прокуратуру Челябинской области.

С жалобой на неправомерные действия банка, расположенного в Центральном районе Челябинска, в надзорное ведомство обратился мужчина, решивший взять целевой потребительский кредит на приобретение автомобиля. В типовом кредитном договоре была установлена обязанность заемщика представить в банк, в течении определенного периода времени оригинал паспорта приобретенного транспортного средства. Условиями договора установлена ответственность заемщика в виде неустойки в размере пяти тысяч рублей за просрочку предоставления кредитору оригинала ПТС. При этом предметом договора залога, заключенного между гражданином (залогодателем) и банком (залогодержателем), является сам автомобиль, а не паспорт транспортного средства. Без этого документа собственник не может поставить транспортное средство на учет в ГИБДД и эксплуатировать.

Законодательство Российской Федерации не предусматривает передачу ПТС заложенного автомобиля залогодержателю. Поэтому включение в кредитный договор пункта об обязательной передаче заемщиком банку оригинала паспорта транспортного средства и взимание неустойки за просрочку его предоставления ущемляет права потребителя.

На основании постановлений прокурора банк привлечен к административной ответственности по части второй статьи 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Кредитное учреждение внесло необходимые изменения в договора автокредитования и уплатило штраф.