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Банк в Челябинске наказали за взятые у покупателей машин в залог ПТС
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Банк в Челябинске наказали за взятые у покупателей машин в залог ПТС 

74.ru 59 минут назад
Фото: 74.ru
В Челябинске на 20 тысяч оштрафовали коммерческий банк, который требовал с заёмщиков по автокредитам предоставлять в залог паспорт транспортного средства (ПТС) и за нарушение сроков предусматривал неустойку. Поводом для наказания стали результаты прокурорской проверки.
Проверить законность требования о предоставлении в банк после сделки оригинала ПТС прокуратуру Центрального района попросили горожане.
— Челябинцы оформили автокредиты, и неотъемлемым приложением к договору стало условие предоставить в банк в течение определённого времени оригинал ПТС. При этом была установлена ответственность заёмщика в виде неустойки в пять тысяч рублей за просрочку предоставления кредитору документа, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Белозёрова. — Но предметом договора залога является автомобиль, а не ПТС. Последний является документом, без которого собственник не может поставить транспортное средство на учет и использовать его. Законом нахождение ПТС у банка не предусмотрено, соответственно, и взимание неустойки за просрочку его предоставления ущемляет права потребителя.
Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении и оштрафовала банк на 20 тысяч рублей. После того как кредитное учреждение оплатило эту сумму, договоры скорректировали.
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