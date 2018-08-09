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Банк «Возрождение» выдал первый льготный кредит по программе Минпромторга РФ
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Банк «Возрождение» выдал первый льготный кредит по программе Минпромторга РФ 

РИАМО 42 минуты назад
Фото: РИАМО
Банк «Возрождение» реализовал первую сделку по программе Минпромторга РФ по льготному кредитованию бизнеса, кредит выдан ООО «Колхоз „Заветы Ильича“ на приобретение сельхозтехники российского производства, говорится в сообщении.
Программа министерства промышленности и торговли России направлена на предоставление льготного финансирования для бизнеса с целью приобретения сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной техники, оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности. В России на субсидии кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов при выполнении указанной программы в 2018 году предусмотрено 2 миллиарда рублей.
»Кредит по ставке 5,7% годовых предоставлен ООО «Колхоз „Заветы Ильича“ на приобретение сельскохозяйственной техники российского производства. Предприятие занимается производством сырого молока и разведением молочного крупного рогатого скота, является партнером банка с 2012 года. Приобретенные с помощью кредитных средств посевные комплексы позволят предприятию экономить ГСМ, снизить трудозатраты и сократить себестоимость», — отмечается в сообщении.
В рамках программы банк предоставляет своим заемщикам льготные кредиты на приобретение новой техники отечественного производства по ставке порядка 5% годовых без комиссий и сроком до пяти лет под залог приобретаемой техники или оборудования. В программу могут быть включены не только вновь выдаваемые кредиты, но и кредиты, выданные после 1 января 2018 года.
«Данная программа позволяет решать сразу несколько задач: стимулировать спрос на отечественную технику и оборудование, осуществлять льготное кредитование без потери доходности и, что важно, существенно снижать процентную нагрузку на бизнес. Привлекательность этого инструмента очевидна, поэтому в планах банка — активно развивать данную программу Минпромторга РФ. Мы рады, что в нашем арсенале появился новый эффективный инструмент для развития бизнеса наших клиентов», — сказала заместитель председателя правления банка «Возрождение» Наталья Шабунина.
Для участия в программе потребителю необходимо обратиться в банк и оформить льготный кредитный договор на приобретение соответствующей техники. На банк также возложен механизм получения субсидии и процесс оформления документов.
Как отметил директор департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга РФ Евгений Корчевой, благодаря реализации программы бизнес имеет возможность обновлять парк техники новыми современными и высокопроизводительными машинами отечественного производства.
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