Банк «Возрождение» выдал первый льготный кредит по программе Минпромторга РФ 

Банк «Возрождение» реализовал первую сделку по программе Минпромторга РФ по льготному кредитованию бизнеса, кредит выдан ООО «Колхоз „Заветы Ильича“ на приобретение сельхозтехники российского производства, говорится в сообщении.
Программа министерства промышленности и торговли России направлена на предоставление льготного финансирования для бизнеса с целью приобретения сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной техники, оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности. В России на субсидии кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов при выполнении указанной программы в 2018 году предусмотрено 2 миллиарда рублей.
»Кредит по ставке 5,7% годовых предоставлен ООО «Колхоз „Заветы Ильича“ на приобретение сельскохозяйственной техники российского производства. Предприятие занимается производством сырого молока и разведением молочного крупного рогатого скота, является партнером банка с 2012 года. Приобретенные с помощью кредитных средств посевные комплексы позволят предприятию экономить ГСМ, снизить трудозатраты и сократить себестоимость», — отмечается в сообщении.
В рамках программы банк предоставляет своим заемщикам льготные кредиты на приобретение новой техники отечественного производства по ставке порядка 5% годовых без комиссий и сроком до пяти лет под залог приобретаемой техники или оборудования. В программу могут быть включены не только вновь выдаваемые кредиты, но и кредиты, выданные после 1 января 2018 года.
«Данная программа позволяет решать сразу несколько задач: стимулировать спрос на отечественную технику и оборудование, осуществлять льготное кредитование без потери доходности и, что важно, существенно снижать процентную нагрузку на бизнес. Привлекательность этого инструмента очевидна, поэтому в планах банка — активно развивать данную программу Минпромторга РФ. Мы рады, что в нашем арсенале появился новый эффективный инструмент для развития бизнеса наших клиентов», — сказала заместитель председателя правления банка «Возрождение» Наталья Шабунина.
Для участия в программе потребителю необходимо обратиться в банк и оформить льготный кредитный договор на приобретение соответствующей техники. На банк также возложен механизм получения субсидии и процесс оформления документов.
Как отметил директор департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга РФ Евгений Корчевой, благодаря реализации программы бизнес имеет возможность обновлять парк техники новыми современными и высокопроизводительными машинами отечественного производства.