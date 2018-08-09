Сбербанк и Минпромторг выдали первый в Краснодарском крае льготный кредит

Кредитный договор заключен с сельскохозяйственным предприятием Павловского района ЗАО «Юбилейное». Финансирование направлено на приобретение спецтехники российского производства — зерно и кормоуборочных комбайнов.

Программа субсидирования Минпромторга РФ предусматривает предоставление льготных кредитов с целью приобретения инновационной техники Российского производства сроком до 5 лет по ставке от 5,5%-6% годовых, без ограничения суммы кредитования.

«Поддержка, оказываемая предпринимателям в виде субсидирования, наиболее ощутима для малых и средних предприятий. И уникальность новой кредитной программы Минпромторга в том, что она не только обеспечивает финансирование небольших предприятий-заемщиков с субсидированием, но и одновременно поддерживает отечественных производителей техники. Потому она особенно важна для Краснодарского края и развития экономики страны в целом», — отметил Андрей Орешко, управляющий Краснодарским отделением ПАО Сбербанк.