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Сбербанк и Минпромторг выдали первый в Краснодарском крае льготный кредит
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Сбербанк и Минпромторг выдали первый в Краснодарском крае льготный кредит 

АиФ — Юг 55 минут назад
Фото: АиФ – Юг
9 августа 2018 года Краснодар Кредит в размере 26,3 млн рублей был выдан ПАО Сбербанк в рамках новой программы субсидирования Министерства промышленности и торговли РФ.
Кредитный договор заключен с сельскохозяйственным предприятием Павловского района ЗАО «Юбилейное». Финансирование направлено на приобретение спецтехники российского производства — зерно и кормоуборочных комбайнов.
Программа субсидирования Минпромторга РФ предусматривает предоставление льготных кредитов с целью приобретения инновационной техники Российского производства сроком до 5 лет по ставке от 5,5%-6% годовых, без ограничения суммы кредитования.
«Поддержка, оказываемая предпринимателям в виде субсидирования, наиболее ощутима для малых и средних предприятий. И уникальность новой кредитной программы Минпромторга в том, что она не только обеспечивает финансирование небольших предприятий-заемщиков с субсидированием, но и одновременно поддерживает отечественных производителей техники. Потому она особенно важна для Краснодарского края и развития экономики страны в целом», — отметил Андрей Орешко, управляющий Краснодарским отделением ПАО Сбербанк.
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