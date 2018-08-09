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Банк УРАЛСИБ вошел в список банков, выдающих гарантии по госконтрактам
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Банк УРАЛСИБ вошел в список банков, выдающих гарантии по госконтрактам 

АиФ 36 минут назад
Фото: АиФ
Минфин РФ включил ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в перечень банков, соответствующих требованиям Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов.
Это позволит Банку УРАЛСИБ более широко развивать сотрудничество с текущими и новыми клиентами, которые являются поставщиками и подрядчиками государственных и муниципальных предприятий, а также развивать кросс-продажи и повышать маржинальность бизнеса. Так, в частности, гарантии являются важным продуктом для компаний МСБ — одного из стратегических направлений бизнеса для Банка УРАЛСИБ.
Ключевым событием, которое повлияло на включение УРАЛСИБа в список банков по 44-ФЗ, стало присвоение Банку 24 июля национального рейтинга Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА) на уровне ВВВ— (RU), прогноз «Стабильный».
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