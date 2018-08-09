Все отделения банка «Траст» перейдут под бренд «Открытие» до октября

К 5 октября 32 отделения банка «Траст» в 23 городах будут трансформированы и начнут работать под брендом «Открытие», сообщили в пресс-службе «Открытия». Переформатированы будут все отделения банка «Траст», подчеркнули RNS в пресс-службе.

Банк «Открытие» начал трансформацию региональных отделений банка «Траст», на базе которого в июле 2018 года создан банк непрофильных активов. В течение трех месяцев 32 отделения банка «Траст» в 23 городах будут переформатированы и продолжат работу под брендом «Открытие»», — говорится в сообщении.

На данный момент реорганизовано московское отделение на Кутузовском проспекте, а также отделения банка в Подольске, Туле, Липецке и Твери. Отмечается, что все обязательства и требования банка «Траст» перед клиентами сохранены и выполняются в полном объеме.