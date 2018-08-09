Держатели карт «Халва» смогут персонифицировать платежи под свои нужды

Держатели карт «Халва» Совкомбанка смогут персонифицировать платежи при оплате покупок — в рассрочку заемными средствами банка или собственными. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

Чтобы настроить карту «Халву» в разделе приложения «О карте» необходимо активировать или отключить функцию «Использовать собственные средства». Так клиент будет контролировать свои расходы и сможет решить, какие деньги использовать — собственные или заемные.

Расходуя свои деньги, клиент Совкомбанка будет получать кэшбек.