Налоговики рассказали, как с 2019 года будут уточнять налоговые платежи

Благодаря Федеральному закону от 29.07.2018 232-ФЗ уточнять платежки на перевод налогов в казну с ошибками будет проще.

С нового года при выявлении огрехов фискалы смогут скорректировать платеж самостоятельно. Сейчас для этого необходимо заявление налогоплательщика.

Кроме того, с 2019 года возможно будет уточнить платеж при неверном отражении реквизитов ФК. В настоящее время такой платеж считается ошибочным и возвращается плательщику, обязанность по уплате налога признается не выполненной.