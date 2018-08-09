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Налоговики рассказали, как с 2019 года будут уточнять налоговые платежи
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Налоговики рассказали, как с 2019 года будут уточнять налоговые платежи 

Время бухгалтера 1 час назад
Благодаря Федеральному закону от 29.07.2018 232-ФЗ уточнять платежки на перевод налогов в казну с ошибками будет проще.
С нового года при выявлении огрехов фискалы смогут скорректировать платеж самостоятельно. Сейчас для этого необходимо заявление налогоплательщика.
Кроме того, с 2019 года возможно будет уточнить платеж при неверном отражении реквизитов ФК. В настоящее время такой платеж считается ошибочным и возвращается плательщику, обязанность по уплате налога признается не выполненной.
Налоговики также обратили внимание, что закон установил предельные сроки для уточнения налоговых платежек — это три года с даты перевода денег в бюджет.
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