Налоговики рассказали, как с 2019 года будут уточнять налоговые платежи 

Благодаря Федеральному закону от 29.07.2018 232-ФЗ уточнять платежки на перевод налогов в казну с ошибками будет проще.
С нового года при выявлении огрехов фискалы смогут скорректировать платеж самостоятельно. Сейчас для этого необходимо заявление налогоплательщика.
Кроме того, с 2019 года возможно будет уточнить платеж при неверном отражении реквизитов ФК. В настоящее время такой платеж считается ошибочным и возвращается плательщику, обязанность по уплате налога признается не выполненной.
Налоговики также обратили внимание, что закон установил предельные сроки для уточнения налоговых платежек — это три года с даты перевода денег в бюджет.