На 10% снизился муниципальный долг Нижнего Новгорода с начала года

Об этом сообщили в городском департаменте финансов.

Заметнее всего — на 40% или на 2 млрд рублей — удалось сократить долговые обязательства по кредитам, взятым в коммерческих банках. Их частично заменили выгодными долгосрочными бюджетными кредитами, которые выдаются под низкую процентную ставку.

Напомним, аналитическое кредитное рейтинговое агентство «АКРА» подтвердило кредитный рейтинг и рейтинг облигаций Нижнего Новгорода на уровне А— (RU), прогноз «Стабильный».