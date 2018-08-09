На 10% снизился муниципальный долг Нижнего Новгорода с начала года 

Об этом сообщили в городском департаменте финансов.
Заметнее всего — на 40% или на 2 млрд рублей — удалось сократить долговые обязательства по кредитам, взятым в коммерческих банках. Их частично заменили выгодными долгосрочными бюджетными кредитами, которые выдаются под низкую процентную ставку.
Напомним, аналитическое кредитное рейтинговое агентство «АКРА» подтвердило кредитный рейтинг и рейтинг облигаций Нижнего Новгорода на уровне А— (RU), прогноз «Стабильный».
Ранее сообщалось, что по поручению мэра города Владимира Панова разрабатывается централизованная муниципальная информационная система автоматизации бюджетного процесса Нижнего Новгорода «Электронный бюджет». Одна из составляющих системы — интернет-портал «Открытый бюджет» — будет содержать в себе понятную и удобную визуализацию всех доходов и расходов города. «Горожане смогут получать в онлайн-режиме достоверные оперативные данные о бюджетных процессах, влиять на принятие решений. Нам нужна обратная связь», — пояснил директор департамента финансов города Юрий Мочалкин.