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Россиян предостерегли от покупки валюты
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Эксперт посоветовал россиянам повременить с покупкой долларов и евро 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Момент, когда было разумно обменять рубли на доллары и евро, прошёл на прошлой неделе. Сегодня же покупать валюту — не самое разумное решение. Об этом заявил экономист Никита Кричевский, пишет Infox.ru.
После появления информации о новых санкциях США против России рубль в четверг снизился на три рубля по отношению к евро и на 2,69 — к доллару. Согласно официальному курсу Центробанка РФ на пятницу, евро стоит 76,825 рубля, доллар — 66,2856 рубля.
«Момент для выхода из рублей упущен на прошлой неделе. Если вы начнете дергаться, то станете частью стада, на котором и держатся фондовый и валютный рынки. Обождите, первые санкции будут введены только 22 августа», — посоветовал эксперт.
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