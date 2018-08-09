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Минфин рассказал о популярных схемах мошенничества
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Минфин рассказал о наиболее популярных схемах мошенничества 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Минфин РФ рассказал о схемах, которые используют мошенники для вымогательства денег у граждан с использованием фальшивых документов министерства финансов и подставных чиновников, количество случаев такого мошенничества, по данным ведомства, в последние годы растет.
"В министерство финансов Российской Федерации на протяжении 2010-2018 годов поступали и в настоящее время продолжают поступать многочисленные обращения граждан об участившихся случаях мошенничества, в ходе которых злоумышленники обещают компенсировать часть денег, затраченных на покупку лекарственных средств и биологических добавок, в том числе лечение у экстрасенсов и парапсихологов, а также компенсировать средства по вкладам в банках с советских времен и другим банковским продуктам", — говорится в сообщении на сайте Минфина.
По информации ведомства, злоумышленники часто звонят на личные телефоны граждан и, представляясь сотрудниками Минфина, предлагают получить какую-либо компенсацию, предварительно оплатив "госпошлину", "страховку", "налог" и другие платежи. При этом мошенники требуют незамедлительного перечисления на счет подставных "доверенных" лиц крупных сумм денег.
Злоумышленники ссылаются на вымышленные статьи законов и приказы Минфина, сомневающимся гражданам предлагается получить дополнительную информацию в соответствующем структурном подразделении министерства, для контакта с которым дают номера телефонов подставных лиц. Мошенники также предоставляют копии документов с поддельными реквизитами министерства финансов, оформленные на поддельных бланках.
"В большинстве случаев такие документы содержат обращения к конкретным физическим лицам, в них указываются личные данные граждан и сумма предлагаемой компенсации. Однако министерство финансов РФ не наделено полномочиями по осуществлению каких-либо компенсационных выплат физическим лицам", — говорится в сообщении.
"Должностные лица, на которых ссылаются злоумышленники, в министерстве финансов Российской Федерации не работают и никогда не работали. Структурных подразделений, указанных в данных обращениях, в министерстве финансов РФ также не существует", — подчеркивает Минфин.
Всего в министерство поступило более 300 таких обращений граждан, причем их количество растет год от года: в 2016 году поступило 48 таких жалоб, в 2017 году — уже 58, а за прошедший период 2018 года граждане направили в Минфин 36 таких писем. В ответным письмах Минфин дает разъяснения граждан по существу проблемы, а сами обращения направляет в МВФ и Генеральную прокуратуру.
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