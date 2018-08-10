Ещё
Налоговая служба опровергает сообщения о полученном праве на блокировку счетов обычных граждан
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.60
$
66.62
76.46
76.89
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
73.60
Индексы и котировки Brent
71.88
–0.32 Золото
1206.77
–0.16 РТС
1097.33
+0.64
Динамика валют
EUR / USD
10.08
1.1461
–0.0194
27.07
1.1655
09.08
05.08
31.07

Налоговая служба опровергает сообщения о полученном праве на блокировку счетов обычных граждан 

BFM.RU 13 минут назад
Федеральная налоговая служба получит право замораживать счета предпринимателей, не предоставивших налоговикам расчеты по страховым взносам, рассказали РИА Новости в ведомстве.
Соответствующий закон вступит в силу 30 августа.
При этом в социальных сетях появились сообщения о том, что налоговики смогут блокировать счета физлиц, если они не подали декларацию 3-НДФЛ, но обязаны были это сделать, например при получении дорогих подарков не от близких родственников или в случае продажи имущества.
Налоговая служба опровергла эти слухи.
«Действующим законодательством приостановление операций по счетам налогоплательщиков — физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, а также не являющихся плательщиками страховых взносов, не предусмотрено. Никаких изменений законодательства в НК России по данному вопросу не вносилось», — заверили в ФНС.
Новые поправки предусматривают приостановку операций только по счетам предпринимателей, которые забыли представить в налоговую расчет по страховым взносам. Если речь идет о физлицах, то только о плательщиках этих взносов — тех, кто перечисляет зарплату другим людям и должен выполнять обязанность налоговых агентов.
Налоговики сейчас уже имеют право замораживать счета работодателей, если они вовремя не представили декларации по подоходному налогу. Изменения распространяют это положение «на новый документ, а именно расчет по страховым взносам», пояснили в ФНС.
С другой стороны, этот же закон сделает жизнь налогоплательщиков проще: поправки позволят гражданам со следующего года платить имущественные налоги — земельный, транспортный и налог на недвижимость — единым платежом. Причем можно будет делать это авансом. Согласно документу, физлица смогут добровольно перечислять на счет Федерального казначейства единый платеж в счет исполнения обязанностей по уплате налогов. Налоговики будут сами списывать с этого счета нужную сумму, а излишне уплаченные деньги граждане при желании смогут вернуть.
Закон также допускает возможность уплаты налогов через многофункциональные центры предоставления госуслуг (МФЦ). Причем налоги можно будет платить не только за себя, но и за других лиц.
BFM.RU: последние новости
Стоит ли срочно покупать доллары и забирать валютные вклады? Минэкономразвития предлагает учитывать увеличение НДС в тарифах на услуги ЖКХ Сбережения россиян выросли до 32 трлн рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пенсионерам запретят продавать квартиры266
Рубль не отбился: Госдеп принуждает Россию покаяться595
ЦБ прокомментировал падение рубля87
Российские банкоматы оказались под угрозой9
Стоит ли срочно покупать доллары47
Видео
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
00:21
Рубль не отбился: Госдеп принуждает Россию покаяться
Экономика Статьи
00:46
ЦБ прокомментировал падение рубля
Экономика
04:44
Впервые за 2 года: доллар превысил 67 рублей
Рынки
05:07
Америка потопила рубль
Экономика Статьи
04:44
Стоит ли срочно покупать доллары
Личный счет
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение