Налоговая служба опровергает сообщения о полученном праве на блокировку счетов обычных граждан

Федеральная налоговая служба получит право замораживать счета предпринимателей, не предоставивших налоговикам расчеты по страховым взносам, рассказали РИА Новости в ведомстве.

Соответствующий закон вступит в силу 30 августа.

При этом в социальных сетях появились сообщения о том, что налоговики смогут блокировать счета физлиц, если они не подали декларацию 3-НДФЛ, но обязаны были это сделать, например при получении дорогих подарков не от близких родственников или в случае продажи имущества.

Налоговая служба опровергла эти слухи.

«Действующим законодательством приостановление операций по счетам налогоплательщиков — физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, а также не являющихся плательщиками страховых взносов, не предусмотрено. Никаких изменений законодательства в НК России по данному вопросу не вносилось», — заверили в ФНС.

Новые поправки предусматривают приостановку операций только по счетам предпринимателей, которые забыли представить в налоговую расчет по страховым взносам. Если речь идет о физлицах, то только о плательщиках этих взносов — тех, кто перечисляет зарплату другим людям и должен выполнять обязанность налоговых агентов.

Налоговики сейчас уже имеют право замораживать счета работодателей, если они вовремя не представили декларации по подоходному налогу. Изменения распространяют это положение «на новый документ, а именно расчет по страховым взносам», пояснили в ФНС.

С другой стороны, этот же закон сделает жизнь налогоплательщиков проще: поправки позволят гражданам со следующего года платить имущественные налоги — земельный, транспортный и налог на недвижимость — единым платежом. Причем можно будет делать это авансом. Согласно документу, физлица смогут добровольно перечислять на счет Федерального казначейства единый платеж в счет исполнения обязанностей по уплате налогов. Налоговики будут сами списывать с этого счета нужную сумму, а излишне уплаченные деньги граждане при желании смогут вернуть.

Закон также допускает возможность уплаты налогов через многофункциональные центры предоставления госуслуг (МФЦ). Причем налоги можно будет платить не только за себя, но и за других лиц.